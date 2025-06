FIFA podría sancionar a Venezuela tras graves acusaciones de Bolivia: “Hay que sentar un precedente”

Venezuela sueña con clasificar por primera vez a un Mundial y es un objetivo que más allá de parecer un sueño, parece se va a convertir en una realidad este año, pues la selección ‘vinotinto’ se consolidó en puesto de repechaje en las Eliminatorias CONMEBOL, y, en un duelo cara a cara ante Bolivia, logró obtener una importante victoria 2-0 que le permite tomar distancia e incluso pelear por un cupo directo.

No obstante, no todo es felicidad dentro del territorio venezolano, pues en las próximas horas podría recibir una mala noticia por parte de la FIFA, máximo ente regulador del fútbol a nivel mundial, pues posterior al compromiso disputado entre ambos seleccionados, Bolivia se quejó sobre el trato recibido por las autoridades locales, pues estuvo más de doce horas esperando en el aeropuerto para salir, lo que no solo implica demoras en el itinerario que debe cumplir con el fixture de la CONMEBOL, sino daños y perjuicios a la plantilla y el equipo.

Por esta razón, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que elevará una queja a la FIFA para sentar un precedente, una resolución en favor de ‘La Verde’ implicaría sanciones a Venezuela, tanto en lo económico e incluso en lo deportivo.

En diálogo con el medio boliviano FútbolCanal, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, expresó: “Esto no se puede tolerar, es recurrente. Lo ha vivido Perú y Colombia en otras oportunidades, esto debe terminar ya, están poniendo en riesgo a las selecciones, no es un chiste, puede ocurrir un accidente".

En referencia a posibles sanciones, el mandatario de la Federación afirmó que su intención no es la búsqueda de puntos en el escritorio, sino sentar un precedente ante la FIFA: “Vemos una marcada mala intención y estamos presentando ante FIFA un reclamo bastante contundente, bastante duro, no buscando puntos, sino sentar un precedente para que ninguna selección tenga que pasar por lo mismo”.

¿Qué dice el reglamento CONMEBOL en estos casos?

De acuerdo a las normativas que rigen en la Confederación Sudamericana de Fútbol, las Asociaciones miembro y clubes son responsables de la seguridad y del orden, trátese de las inmediaciones del estadio, antes, después y durante el compromiso del que sean anfitriones, esta responsabilidad también se extiende a incidentes que puedan suceder en medio del evento.

Esto implica consecuencias en el ámbito económico y deportivo, siendo el principal, multas de dinero a las confederaciones responsables, pero en casos más severos, es posible que una intervención de la FIFA lleve a sanción en puntos, un panorama que no sería positivo para Venezuela.

En dicha situación, la selección venezolana podría no sumar los tres puntos que obtuvo ante Bolivia, pero estos tampoco serían otorgados a ‘La Verde’, lo que también caería bien a Perú y Chile, estando estas últimas, casi eliminadas; sin embargo, este es un escenario poco probable, por el momento queda esperar la decisión que tome la Federación Boliviana y la determinación que tome CONMEBOL o FIFA al respecto.