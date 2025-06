Armada Nacional cuenta con 109 nuevos oficiales para liderar operaciones navales

Cartagena

En una solemne ceremonia militar presidida por el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, junto a la cúpula militar, 109 hombres y mujeres culminaron exitosamente su formación, en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” e ingresaron al escalafón militar como Oficiales de la Armada de Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este grupo de Oficiales, entre los que se destacan 18 mujeres, hacen parte de los contingentes Navales No.168, Infantería de Marina No. 112, Profesional de Infantería de Marina No. 122, Cuerpo Administrativo No. 59 y Mercante No. 53. Su ascenso representa un fortalecimiento a la planta de personal para la Institución Naval, que tiene como misión salvaguardar la soberanía del país y proteger los intereses marítimos de la nación.

Tras completar con éxito las diferentes singladuras de exigente formación integral, en lo académico, naval y militar, los nuevos Oficiales serán desplegados en diferentes unidades a lo largo y ancho del país, donde contribuirán con profesionalismo, disciplina y liderazgo, a la defensa de Colombia y al bienestar de su población.

Durante el evento marcial, los graduados recibieron la espada, símbolo del don de mando del Oficial Naval. Por su parte, el Subteniente de Infantería de Marina Roberths Taylor Galvis Castañeda fue distinguido con la Medalla Militar “Francisco José de Caldas”, al obtener el primer puesto de la promoción, destacándose por su excelencia académica, aptitud naval y desempeño físico.

Previo a la ceremonia, y en su segundo rol como universidad marítima, la ENAP otorgó a los nuevos Oficiales, los títulos como Profesionales en Ciencias Navales para Oficiales Navales, Ciencias Navales para Oficiales de Infantería de Marina y Ciencias Náuticas con especialidad en Máquinas; así como los certificados del Curso de Orientación Militar y el Curso de Formación y Capacitación para Oficiales de Infantería de Marina, según su línea de formación.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, que este año conmemora su nonagésimo aniversario, reafirma su compromiso con la formación de líderes navales, íntegros, comprometidos y dispuestos a servir a la Patria, protegiendo con honor y tradición, el azul de la bandera.