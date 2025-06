“La democracia y los colombianos lo necesitamos”: presidente del Congreso sobre Miguel Uribe

Congreso

Tras visitar al senador del Centro Democrático Miguel Uribe, en la Clínica Santa Fe al norte de Bogotá, el presidente del Congreso Efraín Cepeda hizo votos por una mejoría en su salud y por la importancia que tiene para el país.

“Mucho optimismo sobre la evolución del estado de salud de Miguel. Lo necesita la democracia, lo necesitamos los colombianos. Yo creo que es el momento en que el país se debe unir en oración por su salud”, declaró.

El congresista conservador señaló que la sensación es “de profundo dolor por Miguel, por su familia, pero por la democracia colombiana, que está seriamente lesionada”. Recriminó que “estamos remontándonos a las épocas del narcotráfico, cuando se asesinaban candidatos presidenciales y altos funcionarios del Estado”.

Por eso su llamado a las autoridades: “exigiendo de los cuerpos de seguridad cerrar filas y que se garantice la vida de los candidatos y precandidatos a la Presidencia y al Congreso, y la seguridad del Congreso. Creo que el Congreso (…) lo que entiendo es que Miguel no estaba amenazado, lo fueron a matar, de manera que aquí ya no se requiere estar amenazado para que atenten contra la vida”.

Cepeda también cuestionó el discurso que entregó el presidente Gustavo Petro en la alocución del sábado. “Lamento no haber escuchado al presidente Petro hablar de democracia, hablar de un golpe de una herida a la democracia. Lamento no haber escuchado al presidente Petro con palabras de unidad sino todavía con un discurso en que se asoman odios y creo que esto no es lo que corresponde para un jefe del Estado”.

A su juicio, añadió, “lo que corresponde es que pida tranquilidad y mesura al país, que baje ese lenguaje agresivo en contra de muchos de nosotros. Yo soy víctima casi todas las semanas de un mensaje de esa naturaleza y pues esos odios engendran violencia. De manera que el llamado hoy es que la patria siga funcionando y que por favor seamos más grandes que los insultos”.