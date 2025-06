En Manizales y en Pácora se registraron problemas en algunas infraestructuras a raíz del temblor

Manizales

En la capital caldense, uno de los ventanales del concejo resultó con afectaciones, por lo que profesionales de la Unidad de Gestión del Riesgo recorrieron la edificación revisando si habían otros daños. Las autoridades han realizado barridos por la ciudad y no ha habido novedades al respecto.

“El sismo que sucedió en el piedemonte llanero se sintió en Manizales. Inmediatamente activamos el sistema de gestión del riesgo y no tenemos problemas en la infraestructura vial, redes de servicio público, instituciones educativas, hospitales, entre otros. Sin embargo, en el concejo hubo unos vidrios rotos, pero por fortuna, no hay heridos. Estamos haciendo la evaluación del edificio, pero no hay irregularidades”, explica Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la capital del departamento de Caldas.

En el municipio de Pácora, una casa tiene agrietamientos, por lo que los habitantes del lugar fueron evacuados de manera preventiva. Paula Marcela Villamil, jefe de Gestión del Riesgo de Caldas, indica que “están pendientes recibiendo las novedades de las unidades de gestión del riesgo y de los organismos de socorro de los municipios para verificar si hay más afectaciones”.

En otros municipios como La Dorada, Riosucio y Supía no se han registrado novedades. En la mañana del domingo de junio, se registró un temblor de 6.5 grados con una profundidad menor de 30 kilómetros y se han presentado cinco réplicas.