Moto2 con David Alonso: Hora y cómo seguir al colombiano en el GP de Aragón, España

Este sábado 7 de junio, a las 2:25 de la mañana, hora de Colombia, se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Aragón, en España. El colombiano David Alonso terminó de gran manera el circuito y logró un resultado positivo en la Q2, logrando partir en las primeras posiciones de la parrilla. El ganador de la ‘pole’ fue el brasileño Diogo Moreira.

David Alonso, de dos caídas el viernes al sexto lugar el sábado

David Alonso, corredor del Aspar Team, sufrió dos caídas el día viernes 6 de junio en la práctica libre del circuito. Ahora bien, a pesar de esas situaciones, el deportista colombiano logró reponerse y clasificar a la Q2.

Justamente sobre las caídas, explicó lo siguiente: “Cometí un error. Después de esa primera caída, cuando estaba buscando un poco el límite, la segunda caída era innecesaria. No estaba tan concentrado y esa ansia de querer volver a la pista, sumado a que no hay tanto margen con Moto2, nos ha servido para aprender más. Aunque me caiga, me gusta seguir e ir encontrando el límite, pero hoy no estaba con los cinco sentidos, tuve un pequeño despiste y pude controlar la moto”.

¿En qué posición arrancará David Alonso en el GP de Aragón?

El colombo-español logró hacer una gran clasificación, por lo que partirá desde la sexta posición el próximo domingo en el Gran Premio. De esta manera, el colombiano buscará repetir e incluso mejorar lo hecho en el pasado circuito de Gran Bretaña.

En la tabla general de Moto2, Alonso se ubica en la decimoquinta posición. En 7 carreras disputadas hasta el momento, Alonso ha logrado sumar 18 puntos y ostenta un tercer lugar.

Hora y cómo seguir el Gran Premio de Aragón

La carrera principal del Gran Premio de Aragón, España, está programada para el domingo 8 de junio a partir de las 05:15 de la mañana (hora de Colombia). El circuito contará con 19 vueltas al MotorLand y usted podrá seguir y conocer todo sobre David Alonso en la página web de Caracol Deportes.