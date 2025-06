Marino Hinestroza, sobre su debut con la Selección Colombia y envía mensaje a Atlético Nacional

(Foto de LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

La Selección Colombia igualó 0-0 ante Perú, el pasado viernes 6 de junio, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tras ese resultado, los dirigidos por Néstor Lorenzo siguen aplazando su clasificación.

Marino Hinestroza habló sobre el partido ante Perú y más

En zona mixta, uno de los jugadores que pasaron por los micrófonos de los medios de comunicación fue Marino Hinestroza. El joven atacante dio sus sensaciones tras el empate ante Perú, además expresó su felicidad por debutar con la Selección Colombia y finalmente envió contundente mensaje a su club, Atlético Nacional.

En primer lugar, dijo: “Lastimosamente, dimos todo de nosotros o bueno, eso créeme, pero si tenemos que dar más, lo vamos a dar, estamos seguro de eso. Vamos a esforzarnos el doble, porque la gente lo pide y nosotros sabemos que podemos dar más y por nuestro país siempre todo”.

Complementó: “Estamos muy tristes, la afición se lo merecía, nuestras familias estaban ahí viéndonos, pero desafortunadamente no fue así, sumamos 1 punto y lo tomamos con mucha humildad y ahora vamos a entrenar el doble”.

Sobre su debut: “Estoy muy contento, he luchado mucho por esto. Vengo de un barrio popular de Cali, hace dos semanas hubo 3 muertos, conocidos; se me vienen sentimientos de mi gente y eso me da mucha alegría. Soy un soñador y esperemos que sean muchos partidos más”.

Mensaje a Atlético Nacional: “Muchos sentimientos encontrados de cuando era niño y luchaba por esto. Le doy gracias a Dios, a mi familia y a Atlético Nacional que ha hecho posible lograr este sueño, esperemos que pueda seguir sumando minutos en la Selección”.

🎥 "Dimos todo, daremos más, nos esforzaremos el doble y más por nuestro país" Marino Hinestroza, jugador Selección Colombia. 🗣️⚽🤝#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Omz5m4zubY — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2025

Números de Marino Hinestroza en la temporada

El oriundo del Valle del Cauca lleva disputados un total de 21 partidos entre Liga Colombiana y Copa Libertadores, además, en esa cantidad de juegos ha anotado cuatro goles y cinco asistencias.