Guns N’ Roses en Bogotá y Medellín: ¿Cómo adquirir las boletas para los conciertos?

Los Guns N’ Roses anunciaron que dentro su gira por América Latina, volverán a llenar los escenarios de Colombia con sus temas principales, como lo son ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘November Rain’ Con dos fechas en Bogotá y Medellín, esperan nuevamente completar aforo como sus presentaciones en el 2022 en el Estadio el Campin en la capital.

Esta segunda etapa de la gira, se realizará tras su éxito por Europa, Asia y Oriente Medio. Con un total de 13 fechas por Latinoamérica, se subirán a las tarimas de Costa Rica en octubre pasando por El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, antes de concluir en México en noviembre.

¿Cómo adquirir las boletas?

Bogotá

En Bogotá se presentarán el próximo martes 7 de octubre en Vive Claro (Av. La Esmeralda #42 - 41), uno de los nuevos centros de entretenimiento de la capital. Las boletas las puede adquirir a través de la página oficial de Ticketmaster en las siguientes tapas:

Preventa Fans: 9 de junio desde las 10:00 a.m.

9 de junio desde las 10:00 a.m. Preventa Falabella: 10 de junio desde las 10:00 a.m.

10 de junio desde las 10:00 a.m. Preventa Vive Claro: 10 de junio desde las 4:00 p.m.

10 de junio desde las 4:00 p.m. Venta General: 12 de junio desde las 10:00 a.m.

Los precios de las boletas se encuentran entre los $240.000 en preferencial hasta $$1.202.000 pesos colombianos en ubicación PIT. Al momento de comprar tenga en cuenta que solo se permite la compra de máximo 4 entradas y solo las localidades 101,103, 117 y 119 están habilitadas para menores de edad desde los 7 años.

Le puede interesar: Colombia protagonista en Festival de Annecy junto con el Programa de Educación en Cine “Otros Ojos”

Medellín

En Medellín se presentarán el sábado 11 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot (Cra. 74 #48010, Laureles). Las boletas las puede adquirir a través de la página oficial de Ticketmaster en las siguientes tapas:

Preventa Fans: 9 de junio desde las 10:00 a.m.

9 de junio desde las 10:00 a.m. Preventa Falabella: 10 de junio desde las 10:00 a.m.

10 de junio desde las 10:00 a.m. Venta General: 12 de junio desde las 10:00 a.m.

El precio de las boletas rondan desde los $180.000 en norte baja hasta $1.202.000 pesos colombianos en ubicación PIT. Igualmente, solo permite la compra de 4 entradas por transacción y solo pueden estar menores de edad desde los 7 años en las localidades Oriental alta y baja.

Historia de la banda

Guns N’ Roses es una de las bandas de hard rock más emblemáticas a nivel mundial. Se formó en 1985 con la fusión de so grupos: L.A. Guns y Hollywood Rose. Comenzó su debut con el álbum titulado ‘Appetite for Destruction’ en 1987, con el que llegaron a más de 30 millones de copias vendidas.

Después de una larga pausa en su carrera musical, la banda se reencontró en el 2016 para retomar los conciertos y las giras que miles de fanáticos estaban esperando. En el 2022, sorprendió a los colombianos con dos presentaciones en la capital con un repertorio de temas icónicos como ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘November Rain’, ‘Paradise City’ y ‘Knockin’ on Heaven’s Door’, que se esperan nuevamente.