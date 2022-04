Guns N’ Roses en Bogotá: ¿Cómo comprar las últimas boletas disponibles?

Si aún no tienen su boleta para los @gunsnroses, mañana a las 9 AM será su última oportunidad 🧐



A través de @EntradaAmarilla por medio virtual y físico podrán adquirir sus entradas 🎟️



No olviden seguir las recomendaciones para no perderse de los GNR en El Campin ☠️🌹 pic.twitter.com/9ii60Eg3YN