Colombia protagonista en Festival de Annecy junto con el Programa de Educación en Cine “Otros Ojos”

Del 8 al 14 de junio se celebrará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes del mundo dedicados al cine de animación. Reúne a profesionales de la industria global no solo en sus competencias oficiales y espacios de mercado, sino también en una amplia programación paralela que realza la animación desde todos los ángulos, ya sea en exposiciones, work in progress, masterclasses, presentaciones de making of.

Dos eventos en la agenda académica y el stand, South American Animation, una colaboración entre las oficinas de cooperación audiovisual de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) y el cono sur (Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay), será el punto de encuentro para apoyar la presencia de los representantes de los 12 proyectos de Otros Ojos Y Orillas Nuevas. Junto al stand de Proimágenes Colombia, serán el gran rincón para la promoción de la animación latinoamericana.

El Programa de Educación en Cine “Otros Ojos” tendrá la oportunidad de presentar sus procesos en este espacio. Con tan solo un año de existencia, esta iniciativa ha venido potenciando la formación de nuevos públicos cinematográficos en los países andinos. Se realizaron 3 talleres especializados en colaboración con el International Mifa Campus: Producción en alianza con Bolivia Lab (Bolivia), Distribución en alianza con Bogoshorts - Festival de Cortos de Bogotá y Directoras en alianza con el Festival de Animación COMFAMA (Colombia), los cuales permitieron seleccionar a 18 talentos andinos, que buscan mejorar su participación en el mercado de contenidos de animación, haciendo parte de las diferentes actividades de networking que ofrece Annecy.

“Otros Ojos” desarrollará dos eventos públicos, comenzando el miércoles 11 de junio con el pitch An Animated Journey with Six Women Directors from the Andean Countries, donde las seis mujeres seleccionadas en la convocatoria del Mifa Campus Directoras, con cintas como: “El Susurro del mar” dirigido por Marcela Rincón de Colombia “Bekaura: Hijas del maíz” de Irati Dojura de Colombia; “Tormenta de arroz” directora Sandra de La Torre de Ecuador; “Kitty Eight” dirigida por Grace Cárdenas del Perú; “Yushi’s Camera”, directora Ana Claudia Tucto y Fernando Mendoza del Perú; “Capozooeira” dirigida por Orlymar Paredes de Venezuela.

El segundo evento tendrá lugar el jueves 12 de junio, el Aim for the Summits: Talent from the Andes and Argentina is Booming with France; una presentación del programa “Otros Ojos”, y de la alianza que se está construyendo entre seis escuelas de animación francesas del RECA (Red de Escuelas Francesas de Animación) con seis escuelas de animación andinas.

Finalmente, Colombia es el país andino con más presencia en Annecy, contará con la participación del cortometraje “Este no es un jardín”, dirigido y producido por Carlos Velandia, que hace parte de la Selección Oficial Off-Limits. Por su parte, “Where is my espresso?”, de Andrés Felipe Rodríguez y Joan Sebastián García, fue seleccionado en la categoría Mifa Pitches – Cortometrajes, dentro de la sección de industria. También participan en el mercado “Foldara” (Canadá, México, Colombia), de la directora Danna Galeano, en la categoría Mifa Pitches – Largometrajes, junto con “Pink Punk Delta” (España, Eslovaquia, Chile, Colombia), de Alba Sotorra.