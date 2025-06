Este insecto tiene la capacidad de consumir grandes cantidades de alcohol y no sentir “guayabo”

Una de las prácticas culturales más milenarias de la humanidad es el consumo de bebidas alcohólicas. Desde Jesús convirtiendo el agua en vino, hasta los muiscas masticando el maíz para hacer chica, son la prueba histórica de que el estado de alcoholización destruye odas las diferencias raciales, étnicas y religiosas que puede haber en el mundo.

De igual forma, un factor común de esta práctica es la famosa y odiada “resaca” o “guayabo”. No importa la práctica o la frecuencia con la que alguien beba, el resultado después de abusar del alcohol es el mismo, por lo menos para el ser humano. Caso diferente es el de los avispones orientales.

El curioso y descabellado estudio de los avispones orientales

Es normal que varias especies de animales incluyan pequeñas cantidades de etanol en su dieta; sin embargo, cunado son expuestos a más de un 4% su estado de salud y perspectiva de vida puede verse bastante afectado.

Es por eso que ante todo pronóstico, un estudio realizado en Universidad Ben Gurion de Israel y difundido por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, tuvo la descabellada, pero interesante idea de someter durante 7 días a miles de avispones orientales a consumir grandes cantidades de etanol con una concentración de alcohol del 80%.

Para poder contrastar los resultados, aplicaron el mismo ejercicio en un grupo de abejas melíferas europeas. La razón es que estas dos especies son capaces de metabolizar de manera similar el etano. No obstante, no en las mismas cantidades, ni al mismo ritmo, demostró el estudio.

El resultado: Una pequeña siesta y como nuevo

Durante el experimento, ambas especies presentaron un momento de alcoholización, es decir, que no volaban de manera uniforme y se tambaleaban al momento de caminar. Pero el estudio argumenta que este comportamiento es natural en cualquier cuerpo después de consumir tanto alcohol.

Ahora, la diferencia que más impresionó e interesó a los investigadores fue la recuperación de los avispones. No solo las abejas quedaron disociadas por más tiempo, sino que después de 24 horas la gran mayoría murió. Mientras que avispones orientales tomaron una siesta de un par de minutos y volvieron a estar como nuevos; no presentaron malestares ni afectaciones permanentes en su organismo.

La razón: Una adaptación genética a raíz de la levadura

Los científicos especulan que la dieta tan cercana que tiene la especie con la levadura y el trasporte de hongos y bacterias que la fermentan, estas habrían desarrollado con el tiempo una alta tolerancia al etanol. Esta teoría cobra más sentido, cunado se encuentra que el etanol es una de principales fuentes de energía del avispón oriental, incentivándolo a crear mejores adaptaciones para su supervivencia.

¿Cómo puede ayudar a los seres humanos?

Como mencionamos al inicio, los seres humanos hacen parte de esos animales a los que el consumo de alcohol les afecta en su calidad y esperanza de vida: mata neuronas, afecta el hígado, desgasta la parte cognitiva, etc. Pero, los investigadores son optimistas y creen que el avispón oriental puede ayudar en un futuro a encontrar soluciones para la ingesta de alcohol de los seres humanos.