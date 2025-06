Petro propuso que la Comunidad de Paz sea llevada a Gaza y exponga su experiencia de perdón

Apartadó- Antioquia

El presidente Gustavo Petro lideró el acto de perdón a la comunidad de Paz de San José de Apartadó por hechos de los que fueron víctimas como masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas y desplazamientos forzados, algunas de esas acciones con la complicidad o tolerancia de integrantes de la fuerza pública, hechos denunciados por violaciones a los derechos humanos entre 1997 y 2007.

En este evento el mandatario criticó que en el acto no estuviera el Estado en pleno, es decir, los tres poderes. Luego de esto, propuso al embajador de Palestina que se pueda llevar a ese país donde la Comunidad de Paz, que se declaró neutral en su territorio, exponga su experiencia en ese país hoy en conflicto con Israel.

“Embajador de Palestina, yo le pido que en los tiempos que vendrán, que vendrán, no sé cuándo, pero vendrán, la comunidad de San José de Apartado pueda ir a Gaza y, traduciendo los lenguajes extraños, pueda comunicar su experiencia de perdón, de aislarse de la guerra, y que esos jovencitos palestinos, que podrían odiar y mucho, no vayan a perder su corazón en el odio, a pesar de todo lo que han visto, porque si no, no habrá salvación de la humanidad”.

Comunidad de Paz de Apartadó

Mientras que esta comunidad catalogó como un hecho histórico, anhelado y añorado por los que están y los que ya no están de cuerpo presente el acto de perdón realizado por el presidente, algunos asesinados en los hechos violentos.

“La comunidad no ignora el valor y el significado de este acto de reconocimiento nacional e internacional que usted, señor presidente, decidió hacer el día de hoy. Pero a la vez, la comunidad demanda que este acto puntual de rectificación y de reconocimiento no subestime las dimensiones, repercusiones y proyecciones que tuvieron intervenciones presidenciales en otras épocas. Además, estigmatizaron a muy alto nivel y con alta difusión mediática a la comunidad de paz, proyectándose así en escenarios catastróficos e irreversibles durante estos años”, dijo Yoraldy Arteaga Torres, integrante de la comunidad.

La comunidad recordó que el 23 de marzo de 1997 se declararon Comunidad de Paz, una iniciativa pacífica, y recalcan que esto les ha costado mucho dolor y vidas. Y por esto pidió que se reconozca como un genocidio los hechos violentos contra ellos.

“Porque en estos 28 años llevamos más de 300 personas asesinadas, el 80% por la fuerza pública y los paramilitares, el 20% por la guerrilla de las Farc. Hoy queremos decirle al mundo, queremos proclamar la verdadera justicia. Hoy queremos que se reconozca a través del presidente de la república un crimen de Estado, que se reconozca un genocidio”, solicitó German Graciano Posos, representante legal de la Comunidad de Paz.

El también defensor de derechos humanos manifestó al presidente que solo esperan que ese acto de perdón no se convierta en un acto de retaliación contra ellos y recuerda que eso fue lo que ocurrió el pasado 19 de marzo cuando fueron asesinados dos campesinos luego de la vista del primer mandatario.