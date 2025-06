“El temor era que la hija de Name no quedara elegida como concejal”: le dijo Olmedo López a la Fiscalía

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- sigue arrojando nuevas revelaciones.

La Fiscalía presentó en una audiencia audios de declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, donde se detalla cómo parte de los sobornos pagados a los senadores Iván Name y Andrés Calle, estaban destinados a financiar la campaña política de la hija del senador Name al Concejo de Bogotá.

López detalló en declaración jurada ante el ente acusador, cómo se le asignó la tarea de entregar el dinero y cómo Name posteriormente le agradeció por su gestión.

“Sandra Ortiz me dijo que la plata ($3 mil millones) era para la campaña de la hija de Iván Name, que a ella había que sacarla al Concejo de Bogotá. Yo me sentía como sacando plata de un partido del que uno no es, pero bueno… era para la hija de Name, se escuchó decir a López.

En declaración jurada ante la Fiscalía, agregó: “Los temores: se imagina si la hija del presidente del Senado no queda elegida concejal”.

“Name me dice que él tiene una debilidad por las mujeres”: Olmedo López

También dijo Olmedo López a la Fiscalía: “Name me agradece, me invita a que nos sigamos encontrando en las noches, me dice que él tiene una debilidad por las mujeres, así tal cual. Le dije que estaré ahí presente para garantizar el apoyo a la campaña de su hija”: refiriéndose al soborno de $3 mil millones entregado al entonces presidente del Senado de la República.

Estos audios fueron presentados por la Fiscal María Cristina Patiño, como evidencia crucial para justificar la solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y cercano al presidente Petro.