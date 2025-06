“Los presidentes del Congreso no caminan”: Carlos R González ordenó pago de $70 mil millones en contratos

AME4675. BOGOTÁ (COLOMBIA), 05/11/2024.- Combo de fotografías donde aparece el expresidente del Senado, Iván Name (i), y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Corte Suprema de Justicia colombiana abrió este martes una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por su presunta vinculación en hechos de corrupción en una unidad estatal, que salpica a varios miembros del Gobierno y del Congreso. EFE/ Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda / Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Fuertes señalamientos en contra de los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle, se han escuchado en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en una cárcel para el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.

Según el testimonio jurado que dio a la Fiscalía Olmedo López, exdirector de la UNGRD, Carlos Ramón González le habría dado la orden de entregar nada mas y nada menos que la escandalosa suma de $70.000 millones en contratos a Name y a Calle, respectivamente.

“Me dijo esto esta tenso en el Congreso (...) no quieren caminar, que el ya tenía unos compromisos con los presidentes del Senado y la Cámara, que había que cumplirles, entregarles unos contratos. Me habló de montos. Me dijo 60 mil a Name y un poco más de 10 mil a Calle. En contratos”, declaró López.

Fiscalía alertó por “vacíos” en las grabaciones de seguridad en Palacio de Nariño

Los llamados “cónclaves”, que no eran mas que las reuniones que altos exfuncionarios del Gobierno sostenían para coordinar los movimientos de la ‘empresa criminal’ que desfalcó a la UNGRD, se realizaban en Palacio.

En uno de esos encuentros, el 21 de septiembre del 2023, justo cuando habrían coincidido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González para gestionar millonarios sobornos, el ente acusador evidenció “vacíos” en los registros.

“Extrañamente las cámaras presentaron vacíos inexplicados en la continuidad de la grabación”: dijo la fiscal María Cristina Patiño.