El gobernador del Quindío y el llamado para implementar acciones en la vía la línea

Armenia

El gobernador del Quindío le solicitó enérgicamente al ministerio del transporte que analice la posibilidad de instalar rampas de frenado en la vía la línea para hacerle frente a los graves accidentes de tránsito en esa carretera.

Ingresa al canal de whatsapp de Caracol Radio Armenia

Dentro de los compromisos establecidos luego del consejo departamental de seguridad vial en Armenia, hay dos que de manera directa se relacionan con la situación en el puente helicoidal, los cuales tienen que ver con la implementación de un sistema de reductores de velocidad en ese punto de la vía a La Línea, y la evaluación técnica para la posibilidad de implementar una rampa de frenado en el lugar

El mandatario agregó “Yo quiero estar es en un papá que se le murió el hijo. Yo no quiero estar como un gobernador o como un alcalde. Yo quiero estar como un papá que se me murió el hijo y que veo que las instituciones no hacen nada para que no vuelva a suceder un accidente. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos salir nosotros de aquí de esta mesa? Y en un mes que Dios no quiera haya otro accidente, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer?

Vamos a volver a hacer otra presentación y a decir, “El cambio de sentido no le puede, que porque las curvas y vamos a pasar lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que mostrarle con contundencia a la gente lo que vamos a hacer. Y si nos toca que meterle plata al alcalde, la gobernación, hagámoslo.

Pero hagamos esto con contundencia que los padres de esos hijos, que las familias de esos hijos se den cuenta que nosotros estamos haciendo algo para que se presenten más accidentes por lo menos en ese lugar que ha sido de siniestros.

Y agregó “si nosotros aquí no actuamos con contundencia y dice y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, si nosotros aquí no hacemos algo para que la gente vea, por lo menos que nosotros estamos trabajando para que no haya más accidentalidad, y la gente está cansada de que tengamos mesas y mesas y no pasa absolutamente nada.

Lo segundo sí pongo en la mesa de que hagamos algunas acciones inmediatas para que la gente vea que nosotros estamos trabajando con ese problema para que no vuelva a suceder

Yo entiendo el concepto del ingeniero y veo el plano ahí tenemos la recta y el puente helicoidal y bueno, entonces en esta zona yo le entiendo que hay un bosque y no se pueden hacer rampas, pero yo creo que si nosotros en la recta ponemos unos limitantes o reductores de velocidad.