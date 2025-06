Vehículo donde se prestó el servicio no era el contratado: Informe sobre tragedia en el Helicoidal

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo el primer Consejo Territorial de Seguridad Vial donde se dio a conocer un informe preliminar sobre el accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente Helicoidal del municipio de Calarcá que dejó 10 muertos entre estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt.

El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte, Francisco Taborda señaló que, aunque es un informe preliminar ha sido muy completo lo que permite algunas conclusiones sobre dicho siniestro vial.

Aseguró que se pudo confirmar que el vehículo donde se prestó el servicio no era el vehículo que había sido contratado puesto que hubo una empresa en principio de Armenia donde no se ha determinado si la universidad efectivamente tenía contrato como el que obliga la ley, pero adicionalmente dijo que el vehículo reportado para el servicio no fue el que finalmente lo prestó.

Explicó que el bus que prestó el servicio pertenece a una empresa de transportes de Cúcuta con la que tampoco se ha demostrado un convenio empresarial y el domicilio de la empresa corresponde a una familia.

"Hay algunas constataciones preliminares que permiten confirmar que el vehículo con el que se prestó el servicio, en el que infortunadamente se presentó este siniestro vial con los resultados lamentables que conocemos no era el vehículo que había sido contratado. En principio hubo una empresa de Armenia con la que todavía no se ha determinado si la universidad efectivamente tenía contrato", destacó.

Añadió: “Hasta ahora no hay contrato. Hasta ahora no tenemos una constatación de que hubiera habido un contrato como el que obliga la ley, pero adicionalmente el vehículo que había sido reportado para prestar el servicio no fue el que efectivamente lo prestó. El vehículo que prestó el servicio pertenece a una empresa de transportes de Cúcuta, con la que tampoco se ha demostrado que haya habido un convenio empresarial entre la empresa inicialmente prevista en Armenia y la empresa de Cúcuta".

Asimismo, mencionó que en medio del comité se han generado solicitudes en relación con la necesidad de hacer verificaciones en el punto donde ocurrió el siniestro y una reunión en Cajamarca debido a la accidentalidad del otro lado de La Línea.

“Yo creo que lo más importante en esto más allá de la existencia de normas, es que las normas se cumplan, estamos llenos de normas. Como vemos aquí está el deber legal absolutamente claro de las universidades, de las instituciones educativas de cumplir con su plan estratégico de seguridad vial que en este caso no está reportado tampoco. Eso es algo que tendrá que responderle la Universidad Alexander Von Humboldt a la superintendencia de Transporte, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación al que le vamos a pedir intervención también porque de lo que se trata es de tratar de evitar que estas cosas se repitan", mencionó.

Proceso penal

Enfatizó que brindarán toda la información requerida a la Fiscalía General de la Nación ya que se iniciará un proceso penal por homicidio culposo contra el conductor del bus y la universidad como entidad privada deberá dar las explicaciones administrativas y las que corresponda si hay algún tipo de actividad judicial.

“Ahora, el establecimiento de responsabilidades corresponde obviamente a las autoridades administrativas, en este caso, la superintendencia de transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y en lo penal a la Fiscalía General de la Nación a la que le vamos a prestar todo el apoyo requerido con la información que se ha recaudado que en alguna parte tiene reservado, pero que a la fiscalía se le puede trasladar porque va a desarrollar un asunto de carácter penal a quien no le podemos ofrecer reserva", destacó.

Puntualizó: “Las cosas no se pueden eh vincular únicamente a un factor o a un actor vial, ¿sí? Y las investigaciones tienen que enfocarse en establecer esa multicausalidad, los múltiples factores que pueden incidir en la ocurrencia de un siniestro vial Y ante todo llamar a la mesura también, porque aquí no podemos crucificar a nadie. Generalmente la la sociedad por un asunto tal vez cultural siempre tiende a buscar un culpable o a centrar la atención en un culpable. Hay que actuar con mesura, con prudencia, por eso se desarrollan las investigaciones".

Es importante mencionar que el próximo consejo de seguridad vial se realizará el 12 de septiembre.