Me agarré fuerte de la silla al quedar el bus sin frenos: Sobreviviente de accidente en La Línea

Armenia

No para la conmoción ni la tristeza por la muerte de 10 estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt que viajaban en un bus especial que presentó fallas mecánicas en el puente Helicoidal en el sentido Alto de la Línea- Calarcá en el Quindío.

Caracol Radio dialogó con uno de los sobrevivientes de este trágico hecho, Juan Camilo Trejos Cano de tercer semestre del programa de Ingeniería Civil reconoció que fueron momentos de mucha angustia y desesperación.

Expresó que minutos antes de ingresar al puente Helicoidal el conductor le manifestó a uno de los docentes que tenía problemas con los frenos y que no le respondían por lo que de inmediato alertó a los ocupantes del bus para que tomarán las medidas necesarias ante el inminente accidente.

“En el momento fue que que ya pudimos notar que como que se está quedando ya sin frenos y al momento pues ya el conductor dice que sí se ha quedado completamente sin frenos, solo intentó pues frenar con la caja de los cambios del vehículo, pero pues ya él bus tomó más velocidad y y no, ya no le servía la caja como para para ir frenando el carro", expresó.

Relató que él se agarró muy fuerte de la silla con el fin de protegerse y temiendo por ingresar al puente que catalogó como peligroso debido a los accidentes recurrentes que allí se generan.

“Lo único que pensé en el momento que el carro se quedó sin frenos, yo sabía que ya íbamos a llegar a ese puente, o sea, yo sé que en ese puente pasan muchas cosas, Y ya sé que nos estabamos acercando a ese puente y pues lo único que me pasó por la cabeza es que no, no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué porque me imaginé que el bus iba a caer al vacío como tal. Lo único que si hice fue agarrarme duro de esa silla es tratando de que no pasara gran cosa“, expresó.

Auxilio a heridos

Fue claro que una vez ocurrió el accidente, quedó en el corredor del bus por lo que de inmediato se bajó del mismo con el objetivo de saber el estado de sus compañeros y brindar la ayuda.

Añadió: “Después del golpe, quedé en el corredor del bus y Lo único que hice fue bajarme de la buseta pues porque al lado mío venía mi compañero Juan Camilo Triviño que hace parte del Cuerpo de Bomberos de ciudad Armenia. Pues tanto él como yo nos bajamos de la buseta y empezamos con el auxilio y los que están ahí intentando bajarlos“.

Evidenció que lograron con otros sobrevivientes evacuar a algunas personas heridas, pero lo más complejo fue ver a quienes llevaron la peor parte al salir expulsados y caer al abismo del puente.

“Con otros compañeros y yo intenté auxiliar y todo eso, pero pues ya uno no podía hacer más porque la situación sí era muy grave, entonces uno ya ahí ya consciente yo sé que no podíamos ver a las personas donde quedaron ahí en la parte baja del puente, ya uno no podía hacer nada más por ellos sino hablarles y No, yo sé que no les podía mover para no alterar de pronto un daño más más grande con ellos", relató.

Enfatizó en que nunca pensó en sobrevivir a la colisión porque era alto el riesgo de morir, pero agradeció a Dios una nueva oportunidad de vida.

Es de anotar que Juan Camilo fue dado de alta en la noche del sábado 24 de mayo puesto que las lesiones no revisten gravedad, ahora espera recuperarse del dolor emocional que causó este fatídico accidente.