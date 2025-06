De cascaras de huevo a mobiliario urbano: proyecto de un estudiante del ITM en Medellín

Medellín, Antioquia

Lo que antes terminaba en la basura tras un desayuno, hoy podría formar parte de una banca en un parque, esculturas o hasta fachadas. Esa es la apuesta de Andrew Stevens Osma Cardona, un estudiante de la Maestría en Diseño del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), quien lidera una iniciativa que reutiliza cáscaras de huevo para fabricar mobiliario urbano, esculturas y elementos arquitectónicos biodegradables.

Además de reducir el impacto ambiental, la institución indicó que las piezas creadas con este material tienen la capacidad de descomponerse en menos de una semana, sin dejar residuos tóxicos. Incluso pueden transformarse en superficies que albergan musgo, lo que las convierte en micro ecosistemas vivos, capaces de integrarse naturalmente al entorno.

“Algo importante dentro de este proyecto es que está enfocado en un enlace regenerativo, no sostenible, va más allá de lo sostenible y que tiene la capacidad de en todo su momento, en toda su cadena de valor, desde que inicia del proceso hasta que termina el proceso, no generar impacto ambiental”, expresó Andrew Stevens Osma Cardona, estudiante e investigador del proyecto.

Según datos recientes de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, el consumo per cápita de huevos fue de 315 unidades al año. Esto significa que solo en Colombia se producen anualmente alrededor de 16.250 millones de huevos, generando una cantidad inmensa de residuos orgánicos. Cada cáscara, con un peso aproximado de 7 gramos, no solo representa un volumen significativo de desechos, sino que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero si no se trata adecuadamente.

Desde el enfoque biocéntrico que promueve la maestría del ITM, este tipo de propuestas ponen el cuidado de los ecosistemas en el centro del diseño: “Todos los proyectos de aula y de investigación siempre orbitan alrededor del cuidado de los ecosistemas y de hacer aportes para el cuidado de la vida y futuros más sostenibles”, explicó Diana Urdinola, coordinadora del programa.

El proyecto busca ahora expandirse con talleres de co-creación, alianzas con empresas e instituciones, y nuevos desarrollos que integren innovación, comunidad y sostenibilidad en un solo concepto.