2.500 jóvenes inician formación gratuita en la Institución Universitaria de Barranquilla

En el marco del programa ‘Jóvenes para el Mundo’, liderado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) dará la bienvenida y desarrollará el proceso de inducción a la segunda cohorte de estudiantes que inicia su formación en la sede Galapa, como parte de la estrategia IUB en los territorios.

Con esta cohorte, 2.500 jóvenes se suman al proceso de transformación educativa que impulsa el acceso a la educación superior gratuita en todo el departamento del Atlántico.

La iniciativa hace parte de la política de gratuidad liderada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y es articulada con las alcaldías municipales y la IUB como actor fundamental, lo que ha permitido llevar la universidad a territorios históricamente excluidos.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, indicó que esta es una apuesta para el futuro, en el que 10.000 ciudadanos de los municipios y corregimientos serán profesionales para confirmar ‘Un Atlántico para el Mundo’.

“Si le damos oportunidades a quienes no la tienen, estamos dando un verdadero salto social, de que nos sirve que las oportunidades sean para poco, no, eso no es posible, aquí en el Atlántico el que quiere echar apara adelante, aquí estamos para apoyarlo”, expresó la primera autoridad del departamento.

Unido a este concepto el consejero para la Educación Superior de la Gobernación del Atlántico, Julio Mejía Fontalvo, indicó que este proyecto tiene una llama viva de optimismo en las familias de los municipios y corregimiento del departamento.

“Hoy, estudiantes de cabeceras municipales, veredas, corregimientos y caseríos ya hacen parte activa de esta apuesta formativa, con presencia en los 22 municipios del departamento y eso va a transformar en algunos años la visión que tendrá esta nueva generación de profesionales de los pueblos”, precisó.

Este esfuerzo conjunto ha sido posible gracias al trabajo coordinado de múltiples actores. “Sin este equipo —al que con orgullo comparan con el Real Madrid o el Barcelona— no habríamos logrado este impacto”, destacó el gobernador al resaltar el compromiso que ha permitido abrir nuevas oportunidades a miles de jóvenes.

¿Dónde se desarrolla el programa?

Actualmente, el programa se desarrolla en 10 sedes ubicadas en Galapa, Baranoa, Campo de la Cruz, Juan de Acosta, Malambo, Manatí, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande y Santo Tomás. Esta red educativa ha sido clave para descentralizar el acceso a la educación superior y mejorar el tránsito de la educación media a la superior.

En octubre de 2024, 1.935 estudiantes iniciaron su carrera profesional en esta estrategia educativa. En el cuatrimestre actual, se suman 2.113 nuevos beneficiarios, para un total de 5.000 jóvenes vinculados gratuitamente entre 2024 y 2025. La meta es superar los 10.000 estudiantes al final del periodo de gobierno.

Antes de comenzar con esta iniciativa, el 56 % de la población del Atlántico no tenía acceso a la educación superior. Hoy, gracias a la estrategia departamental, la política de gratuidad del Gobierno nacional y al respaldo de la IUB, miles de jóvenes y adultos tienen una oportunidad concreta de formarse profesionalmente.

La administración departamental reiteró su agradecimiento al Ministerio de Educación, a la IUB, y a los alcaldes municipales, cuyo compromiso ha sido decisivo para que hoy 4.048 jóvenes sean beneficiarios de este proyecto que transforma vidas y construye una sociedad más educada, equitativa y con mayores oportunidades.