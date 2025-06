Un ciclista fue herido en medio de un caso de hurto en zona rural del Quindío

Armenia

En la ruta conocida como la primera que comunica a San Juan Bosco con Autopistas del Café se presentó el hecho delictivo donde dos ciclistas iban por allí en su rutina deportiva y fueron intimidados con arma traumática y un cuchillo por dos delincuentes.

En diálogo con Caracol Radio, uno de los afectados denunció que fueron despojados de sus bicicletas y que en medio de la situación fue herido en una pierna con arma traumática.

A pesar de lo anterior lograron recuperar las bicicletas puesto que los delincuentes las dejaron en zona boscosa del lugar puesto que arribaron personas cercanas a ayudar a las víctimas.

“Estábamos subiendo ahí en la primera y pues nos salen estos bandidos con una pistola y un cuchillo. La reacción de nosotros es tirar las bicicletas. El amigo mío sí alcanzó como a tomar más distancia rápido y yo sí me caí. Mientras el del cuchillo me tiraba pues puñal diciéndome que me quedara quieto. Ya ahí yo me logro parar cuando ya va a arrancar a correr ese man me disparó y ahí corrimos que habían dejado las bicicletas tiradas en el cafetal", indicó.

Puntualizó que ahora la modalidad se centra en hurtar elementos de valor y desbloquear el celular con el objetivo de vaciar las cuentas bancarias.

“Ahí ya al minutico llegó la policía, ya me auxilió y me llevaron al hospital, estuvieron muy atentos y ya pues esos bandidos se dan a la fuga. Un momento de mucha tensión porque por ellos lo que quieren es que someterlo a uno para uno desbloquear el teléfono y robarle a uno toda la plata y todo lo que tenga. Esa es la modalidad de ellos. Uno buscando tranquilidad, haciendo deporte", afirmó.

Llamó la atención de la comunidad para que eviten ser víctimas ya que hechos similares se han presentado en otras ocasiones por eso es clave realizar la actividad deportiva con mucha precaución.

“Nada, no dar papaya, la ocasión hace el ladrón y ya pues salir en grupos o hasta pues salir uno armado para uno poder defenderse pues en este tipo de de zonas y todo. Es mejor uno evitar o estar armado o con un buen grupo de gente. Igual por allí han robado hasta cinco seis personas a la misma vez", mencionó.

Por fortuna el caso no pasó a mayores y se recupera sin dificultad de la herida en su pierna.

Autoridades del Quindío

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez sobre este hecho indicó “Vamos a realizar una reunión próximamente y aumentar mucho la seguridad de este sector, aunque allí hemos tenido presencia constante de la Policía Nacional e incluso del mismo Ejército. Lamentablemente en momentos del hurto pues no había presencia policial, pero la reacción fue oportuna”.