Pronto se conocerán las firmas interesadas en construir Aerocafé

Manizales

Concluyó el proceso de precalificación para las empresas interesadas en la primera fase de Aerocafé, con un nuevo plazo que cerró a las 3 de la tarde del miércoles 4 de junio.

El gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, Fernando Mechán destacó que el día de hoy jueves, que el ejercicio fue positivo y que según los términos de referencia del proceso se realizará una audiencia pública de cierre de precalificación.

“Nos fue muy bien, estamos muy optimistas, el cierre de la precalificación fue exitosa y según los términos de referencia del proceso el numeral 4.9.12, nosotros realizaremos la audiencia pública de cierre mañana jueves (5 de junio de 2025) a las 10 de la mañana través de las redes sociales, va a ser público”, indicó el funcionario.

Se espera que, tras este cierre, se siga el cronograma previsto donde se dará apertura a la licitación que será entre los meses de julio y agosto, posterior a esto la adjudicación del contrato que se prevé sería en el mes de octubre y finalizando el año 2025 la firma del acta para el inicio de las obras.

En la visita de la Ministra de Transporte el pasado 8 de mayo al terreno donde se construirá el aeropuerto, el gerente del Patrimonio Autónomo, destacó que durante 10 meses se realizará un proceso de “preconstrucción” donde los ganadores de la licitación harán una adaptación de los estudios y diseños.

Autoridades con los ojos puestos en el proceso

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, subraya la relevancia del Aeropuerto del Café, aunque recalca que se hará un seguimiento y control riguroso del proyecto, dado que existen varios puntos con los que no está de acuerdo.

Destacó además que el panorama no es muy positivo y más porque no está de acuerdo con Fernando Merchán en la cabeza del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.

“Para hacer empresa se necesita una ciudad maravillosa como Manizales y tener aeropuerto nos pone mejor, y es mejor tenerlo que no tenerlo. ¿Cómo veo las cosas? Muy regulares, porque no me gusta quién está dirigiendo eh la ese patrimonio autónomo, no me da garantías, no me siento tranquilo y yo particularmente estaré vigilante de cada peso que inviertan en él, vamos a hacer auditoría de seguimiento", destacó el alcalde de la capital caldense.

Resaltó que es un proyecto clave para la región y que lo seguirán apoyando y que por esa misma razón le harán auditoría constante.