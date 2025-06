¿Por qué quemamos más calorías que otros primates? Significado para la salud, según expertos Harvard

Primate y humano, imágenes de referencia (Getty Images). / Picture by Tambako the Jaguar

El descubrimiento del estudio de Harvard ‘Metabolic scaling, energy allocation tradeoffs, and the evolution of humans’ unique metabolism’, liderado por Daniel Lieberman y Andrew Yegian, publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, revela que los humanos poseen una tasa metabólica excepcionalmente alta, única entre los mamíferos conocidos.

A diferencia de otros mamíferos como los chimpancés, cuya alta inversión energética en el metabolismo en reposo los obliga a mantener una vida sedentaria, los humanos han desarrollado una capacidad singular para sostener simultáneamente un metabolismo en reposo elevado y niveles altos de actividad física.

Cabe resaltar que esta ventaja energética se debe, en parte, a la capacidad evolutiva del Homo sapiens para disipar calor a través del sudor, lo que evita el sobrecalentamiento incluso en ambientes cálidos.

Por otra parte, se plantea un paradigma denominado como el ‘rompecabezas energético’: ¿cómo logramos gastar tanta energía sin las compensaciones típicas observadas en otros primates?

Este hallazgo desafía la suposición tradicional de que los humanos y otros primates tienen tasas metabólicas similares, y plantea preguntas críticas sobre cómo esta capacidad evolutiva se adapta al estilo de vida moderno, caracterizado por el sedentarismo.

El equipo, que incluye investigadores del ‘Pennington Biomedical Research Center’ y la Universidad de Kiel, también busca entender cómo esta singularidad metabólica humana impacta la salud en contextos actuales de baja actividad física.

¿Qué cambia en el panorama internacional, luego de este descubrimiento?

En primer lugar, estos nuevos hallazgos representan un cambio fundamental en nuestra comprensión de la biología humana, al revelar que somos una especie con un perfil energético único en el reino animal.

La identificación de una tasa metabólica inusualmente alta, tanto en reposo como en actividad, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los humanos han podido desarrollar cerebros grandes, reproducirse exitosamente y vivir más tiempo, todo sin las limitaciones energéticas que enfrentan otros primates.

Por ende, este descubrimiento redefine cómo interpretamos nuestra evolución física y social. En la actualidad, esta investigación cobra especial relevancia porque expone una desconexión creciente entre nuestra biología evolutiva y nuestro estilo de vida moderno.

Aunque estamos diseñados para estar en movimiento, muchas personas llevan vidas sedentarias debido a la tecnología, el trabajo de oficina y la urbanización. Esta discrepancia puede afectar negativamente nuestra salud metabólica, contribuyendo a enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y trastornos cardiovasculares.

Del mismo modo, los hallazgos abren nuevas puertas para investigar las variaciones metabólicas dentro de las poblaciones humanas actuales, como los agricultores de subsistencia frente a quienes viven en sociedades industrializadas.

Comprender estas diferencias podría guiar estrategias más eficaces para prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y mejorar la calidad de vida a nivel global.

Una mirada hacia el futuro de metabolismo humano

Es importante destacar el enfoque metodológico del estudio, que ajustó variables como el tamaño corporal, la grasa y la temperatura ambiental para obtener comparaciones más precisas.

Esta metodología permitió revelar que, a diferencia de otros mamíferos, los humanos no enfrentan una compensación entre metabolismo en reposo y activo. Además, es relevante considerar cómo el sudor, como mecanismo evolutivo para disipar calor, fue crucial para esta adaptación energética.

Finalmente, cabe acotar que al explorar cómo estas diferencias metabólicas se expresan entre distintas poblaciones humanas modernas, se plantean nuevas preguntas sobre salud y evolución, como: ¿Cómo afecta el sedentarismo moderno a un cuerpo evolutivamente diseñado para altos niveles de actividad física?, o ¿Qué consecuencias tiene mantener una alta tasa metabólica en reposo sin acompañarla de suficiente movimiento diario?