Liverpool habría tomado drástica postura sobre el futuro de Luis Díaz ¿Barcelona o Arabia?

Luis Díaz se ha convertido en uno de los protagonistas de las especulaciones que surgen en el mercado de verano. El delantero, recién campeón de Premier League con el Liverpool, ha estado en portadas de medios de comunicación producto del supuesto interés que hay en sus servicios, por parte del Barcelona y de clubes árabes como Al-Nassr.

Incluso su nombre lo han mencionado voceros oficiales del Barcelona, como el director deportivo, Deco, quien hace unas semanas aseguró que el colombiano era del gusto del club. Hansi Flick, técnico del cuadro azulgrana, confirmó ese gusto que viene desde hace varios meses, pero le dio prioridad a renovar contratos de la plantilla actual.

Por su parte, en el caso de Al-Nassr, recientemente el periodista Fabrizio Romanoo, reconocido por adelantar fichajes, manifestó que el cuadro árabe tiene a Lucho como uno de los candidatos a reforzar el plantel, ante la nefasta temporada que acaban de concluir. "Luis Díaz, David Hancko, mediocampista de clase mundial y más objetivos se han agregado a la lista de candidatos del verano", informó.

Liverpool tiene clara su intención con Luis Díaz

A pesar de los rumores, este miércoles 4 de junio, el reconocido medio The Times del Reino Unido, realizó una publicación con la información del periodista Paul Joyce sobre el colombiano. El titular de la nota destaca: “El Liverpool no busca vender a Luis Díaz pese a las especulaciones saudíes”, se lee.

“El delantero colombiano también ha sido vinculado con el Barcelona, ​​pero los campeones de la Premier League dicen que no han recibido expresiones de interés en el jugador de 28 años“, agregan al respecto.

Por su parte, el medio Liverpool Echo, reafirma esa información y agrega el malestar que hay en los directivos del club inglés por las especulaciones: “El Liverpool no tiene planes de vender a Luis Díaz este verano, ante el interés de la Saudi Pro League y el Barcelona. Y se entiende que los directivos del club están desconcertados por las continuas especulaciones sobre el internacional colombiano, dados sus esfuerzos por ganar la Premier League”, añaden.

No obstante, tanto The Times como Echo, manifiestan que en el Liverpool no hay conversaciones planeadas para renovarle el contrato. Su vínculo con la institución concluye a mediados de 2027, por lo que entra en sus últimos dos años de acuerdo.

Echo menciona que, en caso de llegar una oferta desde Arabia por Luis Díaz, Liverpool exigiría más dinero por el colombiano que lo que se ha venido especulando. Lo anterior, partiendo del caso de Bruno Fernandes, por quien el Al-Hilal le ofreció al Manchester United una propuesta alrededor de los 100 millones de libras y el portugués es 2 años mayor que Lucho.

Luis Díaz y su deseo de continuar en Liverpool

Durante el fin de semana, la pareja de Lucho, Geraldine Ponce, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos tomaron como una despedida. Sin embargo, cuando se le preguntó al jugador por su futuro en Liverpool, una vez ganada la Premier League, manifestó que su deseo es seguir “los años que fueran”.

“Feliz, yo desde el primer día que llegué siempre he estado feliz, tranquilo, disfrutando el fútbol que se juega en este gran equipo. Ahí estaremos hablando, lo habláremos (sobre la renovación). Por mí, me quedaría los años que fueran, depende también del club, de todo, son detalles que se arreglan por aparte. Muy tranquilo, estoy feliz y disfrutando la Premier", le dijo a Telemundo.

Luis Díaz acaba de cerrar su temporada más fructífera desde que llegó al Liverpool. Jugó un total de 50 partidos por todas las competiciones, aportando 17 goles y 5 asistencias, además de no sufrir ninguna lesión. Fue el segundo máximo goleador del equipo en Premier League con 13 anotaciones.