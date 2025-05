“A mí no me importa nada”: contundente respuesta de Raphinha a posible fichaje de Luis Díaz al Barca

Terminó la temporada 2024-25 en Europa y los diferentes equipos han empezado a buscar posibles refuerzos de cara a lo que se avecina. Un ejemplo de lo anterior es el FC Barcelona, que a pesar de haber ganado todos los campeonatos locales este año, piensa en reforzar su frente de ataque con Luis Díaz.

Y es que desde hace varias semanas, la prensa española viene informando del gran interés que tiene el cuadro culé en Lucho, por quien se ofrecería hasta 80 millones de euros. Incluso, el mismo entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco han hecho públicos sus halagos hacia el guajiro.

Raphinha no teme a la posible llegada de Luis Díaz al Barcelona

A la espera de lo que pueda pasar Luis Díaz, el delantero Raphinha, de brillante temporada con Barcelona, se refirió a las posibles incorporaciones del cuadro culé para la temporada 2025-26. En este orden de ideas, advirtió que no le importa quién pueda llegar, pues sabe que su trabajo habla por sí solo.

“A mí no me importa nada, la verdad. Con la importancia que he tenido esta temporada, no diré que soy un jugador absoluto en el equipo ni que nunca saldré ningún partido, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar mucho más que yo. Pienso que lo hago muy bien”, sentenció el brasileño en diálogo con ‘Mundo Deportivo’.

Advertencia de Raphinha a Luis Díaz

Por otro lado, Raphinha sentenció que más allá de que sea fichado Lucho o Marcus Rashford, otro de los opcionados, dentro del grupo saben que su principal misión será “ayudar al equipo, que para mí es lo más importante”.

“Cuantos más jugadores de altísimo nivel y comprometidos con el equipo tengamos, es lo más importante; quien juegue o no, a mí nome importa. Lo que importa es llegar, trabajar bien y buscar tu espacio”, complementó el delantero.