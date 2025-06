Concejales advierten posible cierre de servicios en el Hospital Erasmo Meoz por falta de recursos

Cúcuta.

Una grave alerta lanzaron varios concejales de Cúcuta ante la crítica situación financiera que atraviesa el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Según explicó la concejal Gimena Camacho, la entidad podría comenzar a cerrar servicios en las próximas semanas si el Gobierno Nacional no responde por los más de 400 mil millones de pesos que adeuda al centro asistencial.

Camacho indicó que a esta deuda se suman los recursos pendientes de las EPS, lo que deja al hospital sin margen de maniobra para enfrentar la creciente demanda en los servicios de urgencias, especialmente por el aumento en los casos de accidentalidad en Cúcuta y su área metropolitana.

“Estuve reunida con el gerente del hospital y varios funcionarios. Su preocupación es evidente. Hoy el Erasmo Meoz está recibiendo la mayor carga de pacientes accidentados, muchos de ellos jóvenes que llegan en estado crítico durante la noche. La capacidad de atención está desbordada”, explicó.

De acuerdo con la concejal, ni la Clínica Duarte ni el Hospital San José están recibiendo estos casos debido a problemas relacionados con el SOAT, por lo que toda la responsabilidad recae sobre el Erasmo Meoz.

Esta presión ha hecho que las salas de urgencias estén colapsadas y haya más de mil personas esperando cirugías.

“Estamos hablando de un hospital receptor, que no solo atiende a la población de Cúcuta, sino también a personas que llegan desde municipios como Tibú o Pamplona. Esta crisis no es nueva, pero se agrava cada día más por la falta de apoyo y por la omisión de responsabilidades”, advirtió.

Ante este panorama, desde el Concejo Municipal se hará un llamado al secretario de Tránsito y al comandante de la Policía de Tránsito para evaluar el impacto del convenio actual en la reducción de accidentes.

Camacho propone, además, que se estudien medidas de control más estrictas en horario nocturno, como restricciones al tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche.

“Lo que estamos viendo es un aumento constante en la accidentalidad, especialmente durante las noches. El hospital no puede seguir solo. Necesita del respaldo de la Alcaldía, del Gobierno Nacional y de todos los sectores. Si no se giran los recursos y no se paga lo correspondiente al componente migratorio y a las EPS, podrían empezar a cerrar servicios el próximo mes”, concluyó.

La concejal hizo un llamado a la ciudadanía para no ser indiferente ante esta problemática. “Hoy más que nunca debemos rodear al hospital. Es un pilar para la salud de miles de cucuteños y está al borde del colapso”, finalizó.