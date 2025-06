“No aceptan que gente negra viva en Teusaquillo”: organización afro tras insultos racistas en Bogotá

Bogotá D.C

Caracol Radio habló con Vanessa Márquez, una integrante de la Consultiva Local Afro en Bogotá, sobre los recientes insultos racistas y clasistas que sufrió ella y sus compañeros mientras organizaban una feria cultural el pasado 25 de mayo en el Parque Brasil, en la localidad de Teusaquillo.

Esta feria que cuya intensión era compartir en comunidad saberes, conocer emprendimientos y tener un espacio lúdico, fue interrumpido por ataques racistas.

“Lastimosamente se vio interrumpida por varios sujetos que nos insultaron, que nos dijeron que nosotros no pertenecíamos al barrio, que no pertenecíamos a la zona, porque según ellos para vivir en Teusaquillo hay que tener dinero”, aseguró Vanessa, quien precisó que no hubo violencia física.

Las personas que lanzaron estos insultos eran los mismos habitantes de Teusaquillo que rechazaban la presencia de integrantes de esa organización afro en el espacio público.

“Nos trataron de que ni siquiera habíamos terminado bachillerato. Cuando todas las personas que estábamos en la feria, incluso somos profesionales, pero que más allá de eso se refiere también a que entonces si una persona no es estudiada o si una persona no tiene dinero entonces no puede habitar el espacio público”, aseguró la mujer indignada.

Ante esta violencia verbal, los organizadores del evento comenzaron a grabar la situación. Caracol Radio conoció los videos.

#BOGOTÁ | @CaracolRadio conoció los videos que evidencian los insultos racistas y clasistas de los que fueron víctimas integrantes de la 'Consultiva local Afro' durante una feria cultural en la localidad de Teusaquillo.



Ante estas amenazas, Vanessa confesó tener miedo seguir viviendo en Teusaquillo con ese tipo de personas.

“Nosotros sí sentimos miedo porque claramente el hecho que tuvimos en el parque muestra primero que las personas no aceptan que la gente negra viva en Teusaquillo”.

Luego de que la organización afro publicara estas denuncias, muchas personas afirmaron haber pasado por la misma experiencia en esta localidad.

¿Qué hicieron las autoridades?

En el video se ve claramente la presencia de la Policía. Pero de acuerdo con Vanessa, no toman medidas contra estas personas, no se les pide la cédula ni el nombre.

“La policía no tiene el conocimiento para identificar este tipo de violencias. Entonces creo que desde ahí fue la omisión de la policía para no hacer el respectivo proceso”, indicó.

La alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González, rechazó este hecho e invitó “a nuestras vecinas y vecinos que todas las inquietudes y la controversias que tengan se pueden dirimir en medio del diálogo”.

Para la organización afro la respuesta de la alcaldesa no fue contundente.

“Ni siquiera lo toma como un hecho racista sino que lo habla desde una perspectiva mucho más general donde tampoco nos dice un día exacto donde nos pueda atender”, señaló Vanessa.

Campaña urgente de racismo en las calles

Lo que pide la organización afro es un serie de medidas que reparen lo que sucedió para que esto no vuelva a suceder en Bogotá.

Una campaña de racismo en las calles y en los medios.

La creación de un observatorio contra el racismo, precisamente para poder identificar casos y evidenciar cifras.

Formación a policías y a personal de vigilancia para que identifiquen casos de racismo.

Cambiar el nombre del ‘Parque Brasil’ por el nombre del general Manuel Saturio Valencia.

Este martes 3 de junio se adelantará una mesa de urgencia a las 4 p.m. para tratar los hechos que ocurrieron y para el miércoles en la tarde se organizará un plantón en el Parque Brasil como rechazo.