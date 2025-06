“Hoy no llega el Gobierno, hoy no llegan las ayudas”: Alcalde de San José del Guaviare

En diálogo con Caracol Radio el Alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, alertó que por enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” comunidades indígenas, campesinos y estudiantes están confinados desde hace 8 días.

El alcalde hizo énfasis en que el Gobierno Nacional no ha intervenido. “Hoy no llega el Gobierno, hoy no llegan las ayudas. Llevamos meses esperando que el Gobierno se pronuncie sobre el mejoramiento de la vía, pero no asiste al territorio”, confirmó el mandatario.

Por cuenta de estas disputas territoriales en la trocha ganadera, aseguró que hay un cierre económico e indicó que nuevamente se están vulnerando los derechos humanos a comunidades indígenas, campesinas y productores de más de 30 veredas.

“La intranquilidad nuestra es el transporte de insumos, transporte de ganado, leche y todos los productos que salen de esta región”.

Ante la gravedad de la situación humanitaria, el Alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, hizo un llamado a las estructuras disientes de las extintas FARC a cesar los enfrentamientos armados que están poniendo en riesgo la vida de los habitantes del corregimiento Charras -Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas y Cámbulos.

“Nuestra preocupación es la población civil porque son los habitantes que salen afectados y mucho más ahora que han determinado la orden de confinamiento, de cierre, de no permitir la movilidad sobre este corredor”, detallo Rodríguez.

Por último, Rodríguez dijo que no tiene conocimiento sobre la supuesta muerte del máximo cabecilla de las disidencias, “Iván Mordisco”.