Director de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla denuncia amenazas

Este martes se conoció que Daniel Rodríguez, director de la Penitenciaría El Bosque denunció amenazas de muerte por presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes le habrían solicitado abandonar la ciudad en menos de 24 horas.

“Siempre en nuestros cargos estamos expuestos a este tipo de amenazas por las decisiones que tomamos, por lo que lideramos. Y la idea es que en este momento cuando uno recibe este tipo de amenazas, nosotros ponemos en conocimiento a las autoridades para que hagan lo respectivo”, mencionó el director de la Penitenciaria El Bosque, Daniel Rodríguez.

El funcionario señaló sentirse desprotegido, pese a que el caso ya está siendo materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“No tengo esquema de seguridad”

Rodríguez indicó que no cuenta con un ningún esquema de seguridad privado y que se moviliza por medio de vehículos de transporte público.

“La idea es que lo arropen a uno, lo acompañen. En mi caso, por ejemplo, no tengo ningún esquema de seguridad. Yo no cuento con un vehículo particular y siempre me toca estar usando servicio público. Usted es más la exposición que tengo yo viviendo”, dijo Rodríguez.