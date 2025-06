Camilo Romero oficializa su candidatura presidencial para elecciones de 2026

Colombia

El exembajador en Argentina y también exgobernador de Nariño, Camilo Romero, oficializó su precandidatura presidencial.

El anunció lo hizo desde el Hotel Opera, en el centro de Bogotá, en compañía de los congresistas del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández y Eduard Sarmiento y del Partido Alianza Verde, Inti Asprilla y León Fredy Muñoz.

Allí, aseguró Romero que su aspiración de hacer parte de la contienda electoral para 2026 es una respuesta a la situación por la que atraviesa el país.

“Lo que empezamos a constituir aquí no es nada distinto, más que una candidatura, es una respuesta al momento que vive el país. No es un momento de personalismo, ya lo dejamos claro hace cuatro años. En el momento de decisión por el cambio estuvimos donde teníamos que estar, en el lugar correcto de la historia, esta vez no es la excepción”.

También, aseguró que evaluará si se lanza como candidato por un partido político, por una coalición o por firmas.

“Más que la mecánica y la política, estamos es dispuestos a salir al encuentro de esas mayorías nacionales y llegarán esos momentos de decisión, si hay que ir por un partido o incluso si hay que ir por firmas o por una coalición de partidos”.

Agregó Romero que cuenta con la experiencia suficiente para llegar a la Casa de Nariño, e indicó que el que llegue tendrá que ser un gobierno con modelo de gestión transparente, abierto y participativo.