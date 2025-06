Técnico de Nacional le envió contundente mensaje a la hinchada y a Millonarios

Atlético Nacional no pudo iniciar con victoria su camino por el cuadrangular B de la Liga colombiana de cara a llegar a la final. El conjunto antioqueño encadenó cuatro partidos consecutivos sin lograr el triunfo, sumada la derrota a nivel internacional contra Nacional de Uruguay por Copa Libertadores.

Frente al equipo de Manizales, Nacional fue superior y generó varias acciones de gol. Terminaron con 25 remates totales y 7 al arco, pero la figura del encuentro fue el portero del equipo blanco, Joan Parra, quien salvó a su equipo en la misma cantidad de oportunidades.

Javier Gandolfi y sus declaraciones en rueda de prensa

Cuando le preguntaron al entrenador argentino por la falta de efectividad, reveló que durante la semana se trabajó ese ítem de la definición de una manera diferente. No obstante, valoró lo hecho por el arquero Parra.

“Te voy a contar una intimidad, recién hablando con Mateus (Uribe), David (Ospina), estaba el presidente, y por ahí cuando pasan este tipo de situaciones muchos pueden pensar que uno no práctica definición y situaciones que pueden llegar a pasar, y fue una de las semanas en las que más practicamos definición y le dimos prioridad a ese sentido y ese punto, tratando de darle herramientas al jugador. Son rachas, la realidad es que hoy (domingo) tendría que revisar, pero creo que fuera arriba de 25 remates, varios mano a mano del arquero, que si le dieron figura, me parece extraordinario y es para felicitarlo porque tuvo una noche perfecta", indicó.

Gandolfi destacó superioridad de Nacional y envió mensaje a su hinchada

“Es un poco de lo que marca hoy el equipo, somos protagonistas, vamos a buscar, tenemos paciencia cuando la que hay que tener y cambiamos el chip cuando el rival recuperada; es lo que trabajamos en la semana. Me hubiese encantado empezar con un triunfo y regalarle un triunfo a toda la gente que vino hoy en carácter de agradecimiento, no le pudimos regalar esa alegría. Nos queda seguir trabajando, creo en el trabajo, en el día a día, empezaremos a trabajar en el partido que viene. Me ocupa todo el tiempo (el no estar finos), estaría distinto si el rival me hubiera superado en varios puntos, pero fuimos superiores, lo único que me faltó fue el gol".

Millonarios, próximo rival de Nacional

Cuando le preguntaron a Gandolfi por el pedido de la hinchada de volver a ganar, aseguró que un buen resultado en el próximo partido, los pone a la par de Millonarios, que será su próximo rival en Bogotá el jueves 5 de junio.

“Lo que cambia la ecuación es un resultado positivo, ganando el próximo partido, equiparas la tabla y vamos a estar hablando otra cosa. Pero es entendible, el hincha exige, pide, y nosotros tenemos que ganar. Sin ir más lejos, nosotros sentimos tristeza por no darles un triunfo en el inicio del cuadrangular", agregó.

Así fue la rueda de prensa de Javier Gandolfi