Revelan audios del VAR: ¿Andrés Llinás tuvo que haber sido expulsado en el Santa Fe-Millonarios?

La polémica jugada en menos del minuto del partido en el clásico Santa Fe-Millonarios, que tuvo como protagonista a Andrés Llinás como infractor, y Daniel Torres como afectado, ha quedado resuelta luego de que el VAR diera a conocer los audios del VAR de esa acción puntual. Esta situación generó escándalo en el fútbol colombiano, que incrementó por las declaraciones del jugador embajador.

Llinás impactó con su codo a Torres en la primera pelota en movimiento del juego sin todavía estar disputando el balón. El juez, Carlos Ortega, le mostró tarjeta amarilla, y tras remitirse al VAR, se mantuvo en su decisión, lo cual prendió la polémica, pues Millonarios pudo quedarse con un hombre menos gran parte del encuentro.

“Es parte del fútbol. Es un balón aéreo, yo nunca miro a Daniel Torres, yo siempre estoy mirando el balón. Creo que él sí me mide, y es lo que yo le decía al árbitro, ‘yo nunca lo estoy mirando a él’; yo voy armando por un balón y él me está buscando a mí. No he visto la jugada, pero el árbitro decide que es amarilla”, fueron las palabras de Llinás en zona mixta.

¿Qué dijeron en los audios del VAR revelados por la FCF?

Este lunes 2 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol, en un comunicado, adjuntaron el video de YouTube en el que queda claro lo que se dijo en ese momento de la acción. Del mismo modo, la Comisión Arbitral Nacional, reconoce que hubo un error del juez, Carlos Ortega.

“En el minuto 1 de juego, un jugador del equipo visitante golpea deliberadamente con su codo y antebrazo en la parte posterior de la cabeza de su adversario sin que se esté en disputa del balón. El árbitro, en el terreno de juego, determina equivocadamente amonestar al infractor”, dicen inicialmente.

“El VAR, en su chequeo protocolar, encuentra que el jugador del equipo visitante emplea fuerza excesiva y brutalidad, colocando en riesgo la integridad física del jugador afectado. Ante las evidencias claras, el VAR decide llamar al árbitro a una revisión. Finalmente, el árbitro observa las evidencias para tarjeta roja por conducta violenta, pero este decide, de manera incorrecta, mantener su decisión de tarjeta amarilla”, agregaron al respecto.

VAR: Momento, momento. Tengo un antebrazo sobre la nuca.

Árbitro: Amonestado número 26.

VAR: Tengo un antebrazo sobre la nuca, es un golpe. Considero que el jugador azul sube su brazo para golpear al adversario. Déjeme ver la opuesta.

Árbitro: Radamel, ya te hablo. Permíteme un momento y hablo contigo.

VAR: Estoy viendo que el jugador sube el codo y golpea en una zona.

Árbitro: Claramente, se ve cuando viene Llinás por detrás y se la mete clara. Golpe temerario con el brazo. Los amonestados fueron Llinás y el guardameta.

VAR: Yo veo que él no va a disputar el balón. Veo que es un golpe con uso de fuerza excesiva. Tiene fuerza, él va y golpea y no juega el balón. Carlos, lo invito a un on field review por posible tarjeta roja.

Árbitro: Va. Dime cómo fue.

VAR: Quiero que vea punto de contacto, con qué golpea y que no juega el balón. Punto de contacto y ahí le muestro el looping al vivo.

Árbitro: Dale, dale. Dame punto de contacto. Dale atrás, dale. Muchachos, veo claramente que lo golpea con el antebrazo en la parte del cuello. ¿Listo? El balón no está en juego, pero le pega con el antebrazo en el cuello. Por lo tanto, voy con tiro libre directo y tarjeta amarilla.

VAR: Ok, Carlos. Nosotros vemos que la acción tiene... Bueno. No, no, no, ya.