Paro de mineros y transportadores bloquea vía Cúcuta-El Zulia

Cúcuta.

Desde la noche de este domingo, el gremio de carboneros, mineros y transportadores mantiene bloqueada la vía que conecta a Cúcuta con El Zulia, a la altura de la entrada al corregimiento de Urimaco, como medida de presión para exigir la presencia del gobierno y discutir una serie de decisiones que, aseguran, están golpeando fuertemente al sector.

La protesta se desarrolla de manera intermitente, permitiendo el paso de vehículos por intervalos de aproximadamente una hora. Asimismo, se habilitó un corredor humanitario para ambulancias, enfermos y vehículos de emergencia, ante la importancia estratégica que tiene esta carretera para el transporte local y hacia la Costa Caribe.

Según manifestaron voceros del paro, el detonante de la movilización fue el incremento en los impuestos decretado por el Gobierno Nacional: el sector transportador pasó del 1.1% al 3.5%, mientras que para los mineros el impuesto subió del 2.5% al 4.5%. A esto se suma la caída en el precio del carbón en el mercado, lo que —aseguran— hace inviable continuar operando bajo las nuevas condiciones fiscales.

“Es que si usted observa, Norte de Santander se mueve en un 60% por el sector carbón. No solo somos los transportadores, también se afectan los supermercados, estaciones de servicio, talleres, el transporte público... todo el departamento siente el impacto”, aseguró uno de los manifestantes.

El vocero también indicó que actualmente no se cuenta con las bases económicas para sostener la seguridad social de los trabajadores, ni los seguros exigidos a los vehículos: “El precio del carbón ya no alcanza para sostener la operación. Así no se puede seguir trabajando”.

El gremio estima que esta crisis amenaza el sustento de más de 20.000 familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad económica. Por ello, piden la presencia urgente de una comisión del Gobierno Nacional para instalar una mesa de diálogo, donde se revisen los precios del carbón, el régimen tributario y otras medidas que, afirman, han sido impuestas sin concertación.

Entre tanto, los transportadores y conductores particulares que transitan por esta vía se han visto obligados a esperar durante largos periodos, lo que ha generado represamientos en ambos sentidos y afectaciones en la movilidad y el comercio. Las autoridades locales monitorean la situación y acompañan los corredores humanitarios mientras se busca una salida al conflicto.