Juan Felipe Castaño, defensa central de Once Caldas.

Esto dijo futbolista de Once Caldas tras el partido: “Atlético Nacional no quiso correr el partido”

Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentaron el pasado domingo primero de junio por la primera fecha del grupo B en los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El juego finalizó sin goles en el Estadio Atanasio Girardot y ambos sumaron 1 punto.

Tras el compromiso, en el Vbar de Caracol Radio estuvo en diálogo Juan Felipe Castaño, futbolista de Once Caldas. El defensor central manifestó que el equipo verdolaga no aceptó correr el partido y eso influyó en el desarrollo del compromiso. Además, confesó cuál fue el mensaje de Hernán Darío Herrera una vez finalizado el juego.

Sobre el empate ante Atlético Nacional

“Nosotros no íbamos por el empate, nosotros siempre salimos a querer ganar. Nacional no quiso correr el partido un día, nos tocó llegar el sábado del viaje de Brasil, con pocas horas de sueño. No pudimos hacer mayor cosa previo al compromiso”.

¿Qué fue lo más difícil del partido?

“Lo más difícil era mantener la línea compacta porque Nacional tiene muy bien trabajo con jugadores de mucha clase e importantes. La idea era no que hubiera grietas en la zaga defensiva y mantenernos firmes y ellos no pudieran penetrarnos”.

¿Cómo están descansando físicamente?

“Es trabajo de todo el grupo, algo muy profesional de cada jugador. Además, también habla muy bien del cuerpo técnico y de uno con la preparación física y demás. Nos mantenemos concentrados, esto hace parte del fútbol, hemos estado alejados de nuestras familias, pero todo por un beneficio para una institución e hinchada”.

¿Qué les dijo el técnico?

“Así se juegan las finales, con ese temperamento. Esas son las finales y el punto vale oro y en el Estadio Palogrande se hace respetar la localía”.

¿Cómo ven al rival de Sudamericana?

“Vamos paso a paso, estamos pensando en Bolivia, donde ya sacamos un resultado importante en La Paz, tenemos que ir a jugarnos la vida para ahí si poder pensar en jugar en argentina”.