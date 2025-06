Neiva

Accidentes viales continúan en el Huila por intensas lluvias

Ola invernal, generan cierre y daños en vías, como también percances viales.

Las lluvias continuarán originando accidentes en varios municipios del departamento del Huila. Es el caso de Pitalito, donde un vehículo, al parecer por el pavimento mojado, deslizó y cayó a una cuneta. El cuerpo de bomberos voluntarios de esa localidad atendió el percance vial ocurrido en la intersección de la calle Séptima con carrera Primera. El incidente se presentó a la altura de la glorieta del barrio Agua Blanca.

Durante la inspección realizada por parte de los brigadistas, se constató que no hubo personas lesionadas dentro del vehículo involucrado. No obstante, el cuerpo de bomberos reiteró su llamado a la prudencia en las vías. Señalan que las condiciones climáticas actuales representan un alto riesgo para los conductores. También insistieron en no confiarse, ya que las lluvias pueden sorprender en cualquier momento.

Las autoridades locales piden especial precaución tanto a conductores de carros como de motocicletas. Es fundamental reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos. La temporada invernal puede generar deslizamientos, encharcamientos y pérdida de control al volante. También se recomienda revisar el estado de los frenos y llantas antes de salir a carretera.

Además, se hizo un llamado a evitar el consumo de bebidas embriagantes, especialmente en esta época de mitad de año. En varios municipios del Huila se celebran festividades tradicionales, lo que aumenta la movilidad y el riesgo de accidentes. Las autoridades buscan prevenir tragedias durante estas celebraciones. Por ello, es clave mantener la responsabilidad y el autocuidado al conducir.