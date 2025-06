Selección Colombia podría sufrir baja sensible para partidos por Eliminatoria ante Perú y Argentina

La Selección Colombia se encontraba realizando entrenamientos con algunos jugadores en la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia. Sin embargo, durante la tarde del sábado 31 de mayo ese grupo de futbolistas viajó a Barranquilla para iniciar la concentración en Barranquilla, donde terminará de completarse el grupo de 26 jugadores de cara a preparar el juego ante Perú en el Metropolitano, y frente a Argentina en Buenos Aires.

Preocupación por posible lesión de Juanfer Quintero

La Tricolor ya sufrió la baja del delantero Jhon Córdoba, quien sintió una molestia en uno de los entrenamientos en Medellín y fue desconvocado. En su lugar entró Rafael Santos Borré, quien sufrió una lesión a finales de abril y apenas regresó durante la semana con Internacional, jugando todo el partido por Copa Libertadores y marcando un gol.

Ahora la preocupación pasa por el estado de Juan Fernando Quintero, quien aparece citado y debería unirse a la concentración durante este domingo 1 de junio. No obstante, hay dudas al respecto, pues en el partido entre Medellín y América por los cuadrangulares de Liga, el antioqueño salió con un problema en la rodilla izquierda.

Quintero, sobre los 68 minutos de partido, fue atendido por el médico del América, pero pudo continuar haciendo pruebas de su rodilla hasta el minuto 80, cuando se retiró del campo. Luego las cámaras captaron al volante en el banco de suplentes con hielo en su rodilla.

Atención Colombia: Argentina oficializó la convocatoria para Eliminatorias con cuatro bajas de peso

¿Qué dijo Polilla da Silva sobre Juanfer Quintero?

En rueda de prensa posterior al partido le preguntaron al técnico del América por el estado de Quintero. Si bien no se apresuró en dar un parte médico, confirmó el problema y aseguró que será sometido a exámenes para determinar el alcance.

“Salió con una molestia en la rodilla y no queríamos correr el riesgo de que se aumentara esa molestia y por eso decidimos sacarlo. Hasta que no haya un diagnóstico no diré nada, pero esperemos que no sea nada importante no solo por la Selección o América, sino por él, es un gran jugador, está disfrutando este momento y ojalá que pueda estar en las canchas, que es donde él más se siente feliz”, comentó el técnico.

Lea también: Sorpresiva convocatoria de Selección Colombia para partidos por Eliminatoria ante Perú y Argentina

Habrá que esperar el dictamen médico sobre Juanfer, quien en caso de revestir algún grado de gravedad, no podría unirse a la concentración de la Selección Colombia y lo más seguro es que el técnico, Néstor Lorenzo, no llame a un reemplazante, pues en la convocatoria cuenta con Yaser Asprilla y Jorge Carrascal. Por su parte, para América podría ser la baja más sensible según el tiempo de recuperación, considerando que están en la fase decisiva de los cuadrangulares.