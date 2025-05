Carapaz, molesto tras perder el Giro de Italia: “Del Toro no ha sabido correr”

MORBEGNO (Italy), 29/05/2025.- Ecuadorian rider Richard Carapaz of Education -Easypost team on the signing-in podium before the departure of the 18th stage of the Giro d'Italia 2025 cycling race, over 144km from Morbegno to Ceswano Maderno, in Morbegno, Italy, 29 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO ( EFE )