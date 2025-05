“Son cortinas de humo” respondió dirigente sindical ante denuncia de gerente de EMCALI Roger Mina

Gerente de Emcali Roger Mina, radicó en la Fiscalía una denuncia penal y disciplinaria contra el presidente del sindicato USE Harold Viáfara, lo acusa de injuria, calumnia, violencia psicológica contra servidor público, además de discriminación racial y hostigamiento.

La situación puesta en conocimiento también a la Personería y la Procuraduría daría cuenta de una campaña de desprestigio del presidente sindical al gerente general.

Mina, afirma que desde que fue designado como gerente por el alcalde Alejandro Eder, ha sido abierto al dialogo con las organizaciones sindicales, sin embargo, se han presentado situaciones con el señor Viáfara que afectan su dignidad personal.

Expresó su rechazo rotundo ante los comentarios del dirigente sindical, quien en varias ocasiones se ha referido a él utilizando términos “racistas” y “despectivos”. Según el gerente, Viáfara ha usado expresiones como “esclavo con cartones”, “corrupto” y “mediocre”, además de realizar acusaciones calumniosas que, según Mina, deben ser probadas ante las autoridades competentes.

“Lo que yo estoy denunciando en particular, son varios pronunciamientos realizados por el señor Harold Viáfara presidente de la Unión Sindical Emcali, pero también trabajador oficial de la empresa. Que en repetidas ocasiones se ha referido a mí de una manera desobligante, utilizando términos racistas, discriminatorios, incurriendo en calumnias que ahora él tendrá que sustentar ante los entes correspondientes”, afirmó el gerente.

Roger Mina, quien es afrodescendiente, dice que lo importante es presentar un precedente, en este sentido, insistió en que la justicia debe actuar y sancionar las conductas de Viáfara, ya que, no se trata solo de “opiniones”, sino de “delitos de odio”.

Uno de los audios que se conoce en redes sociales del señor Harold Viáfara, habla sobre trabajadores que siguen siendo esclavos:

“Pregutemos si Roger Mina trabajó o si estaba en Colombia. Compañeros, porque creo que no estaba ni en el país. Porque es un pequeño burgués que todavía se cree de la clase alta, compañeros, y lastimosamente hay negros en Colombia que así tengan todos los cartones, sigue siendo esclavos, compañeros, por su pobre mentalidad".

Por su parte, señor Harold Viáfara argumenta que él no ha tenido tales comportamientos con el gerente Roger Mina asegurando que las palabras atribuidas a él fueron malinterpretadas, que no lo ha discriminado racialmente, que él también es afrodescendiente y que por el contrario estarían utilizando tanto el gerente como el alcalde esta denuncia como una cortina de humo para ocultar lo que no se ha hecho en la ciudad en este tiempo de gobierno.

Según el dirigente sindical, lo que realmente expresó fue una crítica sobre la situación de varios empleados afrocolombianos dentro de la empresa, pero nunca hizo referencia directa al gerente Mina como “esclavo” ni empleó comentarios despectivos basados en su raza. “Nunca he dicho que Roger Mina sea un esclavo, ni mucho menos lo haría, siendo yo mismo una persona afrodescendiente”, afirmó Viáfara.

Para el líder sindical, estas acusaciones no son más que una estrategia para desviar la atención de problemas más graves que aquejan a Empresas Municipales de Cali. “Esto es un intento por tapar la mala gestión, los contratos leoninos y la baja productividad que se está viviendo en la ciudad bajo esta administración”.

El presidente del sindicato apuntó directamente a un tema de gran relevancia: el contrato de luminarias en la ciudad. Según Viáfara, este contrato, cuyo objetivo era mejorar la iluminación pública en Cali, ha sido un rotundo fracaso, pues, a pesar de haberse establecido como fecha límite el 31 de diciembre de 2024, aún no se ha cumplido con su ejecución. “El contrato ha tenido tres prórrogas y no han podido cumplir con lo prometido”, denunció.

La falta de planeación en esta contratación, según el dirigente sindical, es un claro indicio de corrupción, algo que la comunidad y los trabajadores no están dispuestos a dejar pasar. “Ya hemos llevado la denuncia ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía”.

En cuanto a las acciones legales, Viáfara se mostró tranquilo señaló que nunca ha incurrido en actitudes racistas y aseguró que, si la Fiscalía lo cita, está dispuesto a colaborar. “Estamos enfocados en denunciar la corrupción, el mal manejo y la persecución sindical que sufrimos. Si me llaman de la Fiscalía, estaré allí para demostrar que son simples columnas de humo”, concluyó.