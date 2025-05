Nueva jornada de marchas en principales ciudades fue anunciada por los sindicatos: ¿Cuándo será?

Este viernes 30 de mayo el presidente de la CUT, Fabio Arias, se pronunció tras las medidas legales anunciadas por el alcalde de la capital. De este modo, indicó que no van a callar a los sindicatos y que el próximo 11 de junio se desarrollarán nuevas marchas.

Así las cosas, el sindicalista mencionó que en cuatro ciudades saldrán a marchar. “Nosotros aspiramos a que el próximo 11 de junio haya una movilización muy fuerte. Hemos llamado a un Paro Nacional con cuatro caravanas muy grandes hacia cuatro capitales muy significativas de la lucha popular y social en Colombia: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla”

Adicionalmente, Arias dijo que tienen la oportunidad de marchar porque este es un derecho que está en la Constitución. “No nos va a intimidar el señor Galán. No vamos a perder aquí, así a algunos nos dé miedo que nos metan a la cárcel. Eso debe ser muy aburrido, a nadie le gusta. Pero porque nos digan que vamos a correr ese riesgo, no significa que no vamos a volver a hacer nada, ni más faltaba. Vamos a seguir en la lucha”.

Asimismo, el sindicalista explicó que durante el fin de semana del festivo seguirán los cabildos populares.

Balance Paro Nacional:

Arias explicó tras la finalización del Paro Nacional que los sindicatos se sienten satisfechos con la jornada. “El mejor balance que se puede hacer sobre el resultado del Paro Nacional de 48 horas lo hace la misma oligarquía cuando pretende callarnos al meternos a la cárcel. Yo creo que evidentemente la oligarquía se ha sentido y el paro les ha mostrado que hay un ambiente político y social muy favorable a este gobierno, a la consulta popular, y a las reformas sociales del cambio”.

Adicionalmente, Arias mencionó que el Paro Nacional fue una muestra de la indignación que la ciudadanía ha consolidado en contra del Senado de la República por el hundimiento en un primer momento de la reforma laboral y posteriormente de la consulta popular. “En esta oportunidad contra la Comisión Cuarta del Senado, que en vez de recuperar los derechos en la reforma laboral que venía de la plenaria de la Cámara, ha decidido introducir medidas regresivas en contra de la estabilidad laboral y de los derechos contenidos en la ley 50 de 1990.”

“De tal manera que hay un balance muy positivo del Paro Nacional de 48 horas, hubo cabildos populares a lo largo y ancho del país. Van a seguir este fin de semana. Con esto se va construyendo todo un tejido social y popular para estas políticas de seguir insistiendo frente al Senado de la República”, agregó