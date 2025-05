Ministro de Defensa visitó a doña Yaneth, la vendedora que enfrentó a encapuchados durante protesta

Colombia

En un gesto que ha generado múltiples reacciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó en la noche del jueves a doña Yaneth Franco, una vendedora ambulante que se volvió viral luego de encarar a un grupo de jóvenes encapuchados que intentaban bloquear una vía durante una manifestación en Bogotá.

“Eso no es manifestación, eso es vandalismo”

La señora Yaneth, quien lleva 20 años vendiendo empanadas, arepas y chorizos en la localidad de Usaquén, fue grabada mientras se enfrentaba a los manifestantes, exigiéndoles que se retiraran del sector para no afectar el trabajo de quienes, como ella, dependen del día a día.

“Todo el mundo ya tenía puertas cerradas porque ellos ya habían empezado a armar, a prender candela, a traer cosas ahí, entonces no. No. Yo no podía permitir eso”, relató.

Según explicó, tras tomar la iniciativa, otras personas del barrio se animaron a ayudarla a dispersar a los jóvenes. “Yo llevo 20 años acá y yo conozco a todos esos niños. El más adulto tendría por ahí 20 años, no había más”, aseguró.

Visita ministerial en medio del debate

La visita del ministro Pedro Sánchez se dio luego de que el video de doña Yaneth se difundiera ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. Aunque algunos interpretaron el encuentro como un respaldo al civismo, otros lo han señalado como un gesto con fines populistas.

Durante la visita, el ministro no entregó declaraciones a medios, pero la presencia oficial generó comentarios en redes, especialmente por el contexto político de las movilizaciones convocadas por las centrales obreras y apoyadas por el presidente Gustavo Petro.

“Estoy de acuerdo con la protesta social, pero con argumentos”

Doña Yaneth aclaró que no se opone a las manifestaciones, siempre que estas se desarrollen de forma pacífica. “Yo estoy de acuerdo con la protesta social, pero con argumentos, no con vandalismo”, expresó. También señaló que no podía permitirse perder el trabajo de un día: “¿Cómo voy a dejar perder toda la comida que había hecho? Yo sí educo hijos”.

La mujer insistió en que decidió actuar porque “tocaba”. “Si no trabajo, me perjudico”, dijo, al tiempo que cuestionó el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes.

Un episodio viral que pone en discusión la protesta y el trabajo informal

El caso de doña Yaneth ha reabierto el debate sobre los límites de la protesta social, la informalidad laboral y el papel del Estado frente a quienes trabajan en el espacio público. Mientras tanto, su testimonio sigue circulando como símbolo de rechazo a los actos vandálicos en medio de las movilizaciones.