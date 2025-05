Gobierno Nacional invierte más de 120 mil millones en transformación digital en el Magdalena

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Julián Molina, visitó el departamento del Magdalena para supervisar los avances en conectividad y entregar equipos tecnológicos a estudiantes de zonas rurales. Durante su recorrido por municipios como El Banco, Plato y Fundación, el ministro destacó que el Gobierno Nacional ha destinado una inversión de 120.147 millones de pesos para fortalecer la infraestructura digital en el departamento.

Según el ministro Molina: “Adelantamos inversiones cuantiosas en el Magdalena, para que el departamento pueda estar conectado, porque si no tenemos conectividad, prácticamente no hacemos parte del mundo. Por eso, pasamos de tener solo 19 escuelas conectadas en 2022 a 570 en todo el Magdalena. Esto demuestra nuestro compromiso con la educación y la inclusión digital, para llegar a esos lugares donde antes no se llegaba”.

También mencionó que más de 543 instituciones rurales han sido beneficiadas con conectividad. La iniciativa también va dirigida a la posibilidad de conexión a internet para 7.304 hogares y la proyección de cobertura para 17.775 familias adicionales.

Así mismo el ministro aseguró que: “Se está desplegando una red de 300 kilómetros de fibra óptica que impactará a 14.158 hogares vulnerables en municipios como Ciénaga, Pueblo Viejo y comunidades palafíticas como Nueva Venecia”.

Por su parte el ministro entregó computadores a estudiantes de zonas rurales en El Banco y Plato, y sostuvo reuniones con mandatarios locales para evaluar las necesidades tecnológicas del territorio. En el municipio de Fundación, visitó emisoras comunitarias e invitó a sus representantes a participar en la convocatoria nacional para fortalecer la comunicación local.