Giro de Italia 2025 etapa 19: así quedó Egan Bernal en la general, tras dura etapa de alta montaña

BIELLA (Italy), 30/05/2025.- Colombian rider Egan Bernal of INEOS Grenadiers team on the signing-in podium prior to the 19th stage of the Giro d'Italia cycling race over 166 km from Biella to Champoluc, Italy, 30 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO / LUCA ZENNARO ( EFE )