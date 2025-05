Rock al Parque 2025 programación, artistas, horarios.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes anuncia el cartel de las agrupaciones que participarán en la edición 29 de Rock al Parque, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de junio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Para esta edición se presentarán 56 agrupaciones: 20 bandas distritales, 9 nacionales y 27 internacionales. Además, este año el festival continuará fortaleciendo la construcción de memoria y conocimiento mediante la agenda académica y seguirá apoyando la circulación de los músicos y agentes del sector quienes, a través de diferentes procesos, consolidan su oferta a nivel local, nacional e internacional.

El festival se desarrollará bajo el concepto Bogotá es mi casa, es la casa del rock, una apuesta por destacar el papel de la ciudad como escenario de circulación, encuentro y construcción de memoria en torno a la música.

De acuerdo con María Claudia Parias, directora de Idartes, el festival está en consonancia con el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura, que busca garantizar espacios de experiencia colectiva y de recordación en la ciudadanía.

“Es, además, un proyecto que fortalece y valora los procesos, la creación de historias y la trayectoria de los artistas independientes de la ciudad. De esa manera, reconoce a las agrupaciones de rock colombianas tanto de larga trayectoria como a nuevas propuestas con proyección nacional e internacional”, explicó la directora.

La directora añadió que “en 2025 Rock al Parque será una nueva oportunidad para disfrutar el espacio público y la música en sana convivencia, para vivir un festival que permite intercambiar experiencias y saberes alrededor del rock, su actualidad, su historia y su diversidad estética”.

Por su parte, Héctor Mora, curador del festival, explicó que “Rock al Parque busca reafirmar su importancia como plataforma de apoyo al rock en Bogotá. Su programación afianzará el impulso dado a las agrupaciones distritales y los proyectos actuales, por ello incluirá protagonistas de la historia del festival y también algunas figuras destacadas del rock colombiano que no han estado previamente”.

Como ha sido constante a través de los años, el componente artístico del festival será una muestra de un alto nivel interpretativo y de composición a través de protagonistas con un alto reconocimiento que reflejan un proceso destacado en sus circuitos.

Este alto nivel interpretativo también se refleja en las 20 propuestas distritales seleccionadas mediante la Beca Festival Rock al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música.

Estas son: Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.

En representación de la escena nacional participarán las agrupaciones Grito (Medellín), que ha desarrollado una propuesta sonora que explora el post-hardcore; Tenebrarum (Medellín), con más de tres décadas de trayectoria en la escena del metal colombiano; Rain of Fire (Tuluá), Reencarnación (Medellín), Rex Marte (Cali) y Somer (Circasia, Quindío)

Bogotá contará con la presencia de tres agrupaciones invitadas con trayectoria en la escena local y nacional: Don Tetto, que nació en el año 2003 y es reconocida por su trabajo en el rock alternativo; La Derecha, formada en los años 90 y responsable de éxitos como ¡Ay que dolor!, El puñal, Emociones y Ruido; y Polikarpa y sus Viciosas, grupo que desde 1994 ha desarrollado una propuesta de punk feminista.

El cartel internacional contará con la participación de agrupaciones como El Cuarteto de Nos (Uruguay), reconocida por su estilo que combina rock alternativo, pop, hip hop y letras narrativas, entre sus canciones más importantes están Invierno del 92, Yo no sé qué hacer conmigo y Yendo a la casa de Damián.

Con éxitos como My commanding wife y Señorita a mí me gusta su style, desde Panamá llega Los Rabanes, cuya propuesta musical mezcla rock, ska y reggae.

De Argentina participarán bandas como Los Cafres, pioneros del reggae en español en América Latina; y A.N.I.M.A.L., considerada una de las agrupaciones más representativas del metal alternativo en Latinoamérica; Los de Abajo (México) también estará en Rock al Parque con una propuesta que fusiona rock, ska, reggae y música tradicional mexicana.

Otras bandas internacionales que harán parte de esta edición son:

Allison (México), Bala (España), Belphegor (Austria), Black Pantera (Brasil), Carmen Sea (Francia), que se presenta gracias a la alianza de Idartes con la Alianza Francesa, el Instituto Francés y la Embajada de Francia, en el marco de la celebración internacional “Fête de la Musique”; Cemican (México), Comeback Kid (Canadá), Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (España), Descartes a Kant (México), Desierto Drive (México), Dismember (Suecia), El Gran Silencio (México), El Mató a un Policía Motorizado (Argentina), Hermana Furia (España), Hirax (Estados Unidos), Madball (Estados Unidos), Mawiza (Chile), Parabellum (España), Silvestre y La Naranja (Argentina), The Monic (Brasil) y Viniloversus (Venezuela).

Novedades

Sobre esta parrilla artística, Héctor Mora explica que como novedad “este año llegan por primera vez dos bandas de Brasil: Black Pantera y The Monic. Además tendremos a uno de los cuatro grandes del death metal escandinavo se trata de Dismember.

Se llama los cuatro grandes del metal porque así como existen los cuatro grandes del trash en inglés para Antrax, Metallica, Slayer y Megadeth, para el caso del death metal se dice los grandes cuatro de escandinavia que son los duros del género”.

Mora agrega sobre la curaduría que “tratamos de buscar agrupaciones que no hubieran estado en el festival o en lo posible en Colombia y bandas que no se hayan presentado en Rock al Parque por lo menos en las últimas tres ediciones. Otra novedad es que por primera vez presentaremos una agrupación consolidada, con más de 18 años de trayectoria, que en la actualidad llena un Movistar Arena con sold out y esta es Don Tetto”.

Transporte durante el festival

Rock al Parque finalizará el sábado 21 de junio a las 10 p.m. y el domingo y lunes 22 y 23 de junio a las 9:30 p.m. Para volver a casa, TransMilenio tendrá rutas especiales. Una de ellas es el TransMizonal por la Av. 68, allí hay 31 rutas disponibles a destinos como Engativá, el centro de la ciudad, Fontibón, Usaquén, Kennedy, Bosa, Usme, Suba, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En la calle 53 habrá cinco opciones de rutas a los destinos de Bosa, Fontibón, centro, Usaquén y Suba. En la carrera 60 se tiene dos opciones con destinos a Suba, Usme, Engativá y el centro.

Y en la calle 63 estarán disponibles tres rutas con destinos a Engativá, calle 80 y el centro. Hay que recordar que en la calle 63 se realizará desvíos, pero las rutas estarán operando por la Av. 68.

Adicional habrá dos rutas especiales, que estarán ubicadas en la calle 53 con cra 60 con destino al Portal el Tunal por toda la Av. Boyacá.

La otra opción es TransMilenio por la calle 26, donde estarán habilitadas las estaciones de Salitre Greco y CAN-British Council. Por la NQS están las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena. TransMilenio tendrá habilitados sus servicios hasta las 11:00pm.

Ahora, para quienes desean disfrutar de la presentación de los artistas desde sus hogares también hay transmisión en la pantalla de televisión y plataformas digitales de Canal Capital.

Celebración de la música

De esta manera, con este cartel de artistas la edición 29 de Rock al Parque promete ser una gran celebración de la música, la diversidad y la cultura del rock, por lo que seguirá consolidando su lugar como uno de los eventos más importantes de la música en América Latina, posición que se empezó a ganar desde su creación en 1995 al lograr reunir, de forma gratuita, a millones de fanáticos alrededor de grandes propuestas musicales.

El festival ha sido un escenario para el fortalecimiento de la escena musical independiente y una plataforma para la internacionalización de artistas nacionales y distritales.

A lo largo de sus veintiocho ediciones Rock al Parque ha sido un referente por su carácter público, masivo y diverso, pues ha fomentado la inclusión proporcionando acceso a la cultura a personas de todos los niveles socioeconómicos.

Culturalmente ha puesto a Bogotá en el mapa como una capital musical que ha invitado a grandes representantes del rock y económicamente ha generado empleo, apoyado a emprendedores y ha contribuido al turismo atrayendo visitantes de todo el país y el extranjero.