“No tenemos nada que ver y rechazamos”: defensa de Uribe ante queja interpuesta contra la juez Heredia

En la audiencia realizada este jueves 29 de mayo, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, encabeza hoy en encargo por el defensor técnico, el abogado Jaime Lombana se refirió a la solicitud que llegó en las últimas horas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investigue a la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, por supuesta falta de garantías.

Lombana rechazó la queja disciplinaria interpuesta por un ciudadano contra la juez que presidente el juicio contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos.

“Ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ni el doctor (Jaime) Granados, ni yo, tenemos nada que ver y rechazamos (...) Quiero dejar constancia señoría por lealtad, por transparencia, sobre lo más sagrado que hay en el entorno de nuestras vidas, que nada tenemos que ver con eso y que la rechazamos de manera absoluta”, dijo el abogado Jaime Lombana.

Y agregó: “Estamos acá con respeto y acatamos su decisión cualquiera que sea con confianza absoluta en la administración de justicia”.

Lombana también expresó un mensaje de respeto a la fiscal Marlene Orjuela: “Lo que pasa en la audiencia termina en la audiencia y esto es un tema estrictamente profesional”.

#JuicioaUribe| La defensa del expresidente @AlvaroUribeVel rechazó la solicitud que llegó a la @CNDJ_Col para que se investigue a la juez 44 penal de conocimiento que lleva el proceso penal, Sandra Heredia.



“Nada tenemos que ver con eso y lo rechazamos”, dijo el abogado Jaime… pic.twitter.com/RWqsWbQWSB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 29, 2025

La respuesta de la juez Sandra Heredia

“No me afecta absolutamente nada de lo que unas personas que no tienen ningún conocimiento en derecho, que a pesar que se les ha dado la publicidad a esta audiencia, que han podido advertir de principio a fin todo lo que ha sucedido, se atreven a hacer manifestaciones que no corresponden a la verdad y que si hay algunas acusaciones en contra mía, pues allá tendré que ir a responder y a dar la cara porque esa ha sido mi actividad durante toda mi vida judicial", manifestó.