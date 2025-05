Motociclistas convocan a una manifestación en rechazo a la restricción de parrillero. ¿Cuándo?

Bucaramanga

Representantes y líderes del transporte informal (mototaxistas), programaron una jornada de protestas convocada para este viernes 30 de mayo, en diferentes puntos del área metropolitana. Los motociclistas han manifestado que protestarán en contra y en rechazo de la sentencia judicial que ordena restricciones en la circulación, especialmente del parrillero hombre mayor de edad.

Aunque todavía algunas alcaldías municipales no han definido los detalles puntuales de esta medida o restricciones, los conductores de motocicletas dicen no estar de acuerdo con las propuestas que en algunos municipios como Girón ya se han conocido.

En Girón, desde la Dirección de Tránsito confirmaron que en cumplimiento al Juez 15 administrativo y como medida para contrarrestar el transporte informal, ya existe una determinación.

“Se restringirá la circulación de parrillero a partir del próximo 3 de junio desde las 8:00 a.m. mañana hasta las 6:00 p.m., de lunes a sábado en toda la jurisdicción del municipio de Girón, para aquellas personas que conduzcan vehículos que no son de su propiedad, es decir que no estén registrados en la matrícula de tránsito, en la licencia de tránsito”, afirmó Juan José Gómez, Secretario de Tránsito de Girón.

Agregó Juan José Gómez, que esta medida aplicará solamente en lo que refiere al acompañante hombre mayor de edad, es decir quien transite con mujeres o con niños si puede hacerlo con normalidad.

¿Cuándo y dónde será la manifestación?

Por medio de las redes sociales y diferentes cadenas de mensajes los motociclistas han realizado convocatoria para protestar este viernes 30 de mayo.

La concentración de los manifestantes iniciará a partir de las 6:00 a.m. en puntos críticos en materia de movilidad como la Puerta del Sol y el sector de Colseguros Norte, en Bucaramanga.

En Piedecuesta, los motociclistas han citados en inmediaciones del ICP (Instituto Colombiano Del Petróleo).

Y en Girón, en el puente del Palenque.

Los convocantes a estas protestas han resaltado que las mismas se realizarán de manera pacífica.

“Queremos que sepan todas esas más de 600.000 personas que tienen una moto en Bucaramanga, que no están solos. Y acá estamos y vamos a estar parados defendiendo nuestros derechos y sus derechos. Eso sí, de manera pacífica, sin violencia. Igualmente le pedimos a las autoridades, que respeten nuestro derecho a la protesta y no usen la fuerza ni la fuerza desmedida, porque vamos a estar en modo paz”, comentó uno de los voceros de los motociclistas.