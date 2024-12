Desde junio habrá restricción de parrillero en motocicletas en el área metropolitana

Bucaramanga

El juez 15 Administrativos de Bucaramanga, Jhon Edward Avendaño, ordenó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón implementar restricciones de parrillero hombre mayor de edad en motocicletas en sectores con terminalitos.

Esta medida, que busca reducir el mototaxismo, entrará en vigor desde el 3 de junio de 2025.

Restricciones por horario y zonas

Restricción del parrillero:

Los municipios deberán establecer zonas específicas donde aplique esta medida, mediante un estudio coordinado con las direcciones de tránsito.

El horario inicial de restricción será de 10 horas diarias, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p.m.

Fecha límite para estudios:

Cada municipio tiene plazo hasta el 30 de mayo de 2025 para presentar y socializar los resultados del estudio que determinará las áreas de aplicación.

Medida general si no hay estudio:

Si el municipio no realiza el estudio o concluye que la medida es impertinente, la restricción se implementará en toda su jurisdicción, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p.m. a partir del 3 de julio de 2025.

Prohibiciones adicionales

Además de la restricción de parrilleros:

1. Prohibición de motocicletas en zonas específicas:

Se incluirán áreas determinadas donde no se podrán usar motocicletas en horarios entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p.m., a partir del 3 de junio de 2025.

2. Restricción nocturna:

Desde el 3 de febrero de 2025, Floridablanca, Piedecuesta y Girón deberán implementar restricciones al uso de motocicletas en horario nocturno, exceptuando a quienes las empleen para trabajos esenciales, señala el togado.

Control y seguimiento

Los alcaldes y las autoridades de tránsito, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tendrán la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de estas medidas mediante:

• Implementación de controles nocturnos diarios con el fin de verificar el cumplimiento de la medida.

• Realizar el control de la medida en los alrededores de los establecimientos de comercio nocturno de cada municipio, con el fin de evitar el uso de las motocicletas en estado de embriaguez, o la práctica del transporte informal hacia parrilleros que se encuentren en este estado.

En uno de los apartes del fallo del Juez 15 Administrativo de Bucaramanga, señala:

RESTRICCIÓN DEL PARRILLERO HOMBRE MAYOR DE EDAD DENTRO DE UN HORARIO DETERMINADO EN MOTOCICLETAS DE SU JURISDICCIÓN.

Con el fin de implementar esta medida, se requiere a los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, para que, en coordinación con las Direcciones y

Secretarias de Tránsito, Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga, se adopte un estudio que deberá establecer las zonas donde debe operar esta medida, la cual, en todo caso, deberá ser implementada inicialmente en un horario de diez (10) horas como mínimo, entre las 06:00 a las 20:00 horas.

Cada dependencia contará hasta el 30 DE MAYO DE 2025 para elaborar y presentar las conclusiones del estudio, así como adoptar los actos administrativos a que haya lugar junto a su respectiva socialización, que definirá las zonas donde debe aplicarse la medida restrictiva de restricción del parrillero hombre mayor de 18 años a partir del 03 DE JUNIO DE 2025, ADVIRTIENDO que el propósito de la medida es combatir y reducir la práctica informal del mototaxismo.

En caso de que el Municipio no realice el respectivo estudio, o del mismo se concluya la impertinencia de la medida, o en su defecto se limite a un par de calles, se procederá a ordenar la implementación de la medida restrictiva de restricción del parrillero hombre en toda su jurisdicción desde las 08:00 A.M hasta las 06:00 p.m. a partir del 03 DE JULIO DE 2025, so pena de sanción de la imposición de la sanción establecida en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

PROHIBICIÓN DEL USO DE MOTOCICLETAS EN ZONAS DETERMINADAS EN CADA MUNICIPIO EN HORARIOS DETERMINADOS ENTRE LAS 06:00 A LAS 23:00 HORAS.

Dentro del precitado estudio, señalado en el numeral 3.2.2. También se deben establecer zonas donde se requiere implementar la medida de prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada municipio en horarios determinados entre las 06:00 a las 23:00 horas, las cuales deberán ser socializadas en el mes de MAYO DE 2025, y comenzar su implementación a partir del 03 DE JUNIO DE 2025

3.2.4. RESTRICCIÓN DEL USO DE MOTOCICLETAS EN EL HORARIO Nocturno.

Los Municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón deberán a partir del 03 DE FEBRERO DE 2025 incluir la restricción del uso de motocicletas en el horario nocturno, así como las excepciones establecidas para las personas que utilicen este mecanismo para laborar o prestar un servicio esencial, tal y como ha sido dispuesto por el Municipio de Bucaramanga para que la medida se adopte de manera conjunta.

EXHÓRTESE al señor JAIME Andrés BELTRÁN, en su calidad de Alcalde del municipio de Bucaramanga, al señor JOSE FERNANDO SÁNCHEZ, en su calidad de Alcalde del municipio de Floridablanca, al señor ÓSCAR SANTOS en su calidad de Alcalde del municipio de Piedecuesta, al señor CAMPO ELÍAS RAMÍREZ en su calidad de Alcalde del municipio de Girón, para que en coordinación con el señor Brigadier General HENRY YESID BELLO CUBIDES en su calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, JAHIR ANDRÉS MANRIQUE BAUTISTA en su calidad de director general de Tránsito de Bucaramanga, JUANJOSÉ GÓMEZ VÉLEZ en su calidad de secretario de Tránsito y Transporte de Girón, RAFAEL ANTONIO MARIN LOZANO en su calidad de director general de Tránsito y Transporte de Floridablanca, y WILMAR ADAN GÉLVEZ SÁNCHEZ en su calidad de secretario de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta para controlar la medida a través de:

• Implementación de controles nocturnos diarios con el fin de verificar el cumplimiento de la medida.

• Realizar el control de la medida en los alrededores de los establecimientos de comercio nocturno de cada municipio, con el fin de evitar el uso de las motocicletas en estado de embriaguez, o la práctica del transporte informal hacia parrilleros que se encuentren en este estado.