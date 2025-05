Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Escorpio y Aries, definan sus sentimientos, ¡no más juegos!

Hoy, 29 de mayo, es una fecha muy poderosa. Según el profesor, esta otorga gran poder a quienes nacen bajo ella. Si sumamos los dígitos obtenemos 11, el número maestro de la fuerza y la energía. Quienes cumplen años hoy, suelen ser grandes líderes, tanto en el hogar como en le trabajo. También son grandes maestros para los demás, y con su sabiduría logran aconsejar satisfactoriamente.

Su número de la suerte para este año que inicia su signo, es el 4077. El profesor Salomón le aconseja ofrecer a Santa Marta una rosa roja, y decirle que esta representa prosperidad y el éxito. También es bueno que aproveche esta luna nueva que llega para mejorar y renovar su vida. Haga cambios que lo beneficien y le enseñen.

Color del día: Verde

Verde Santo del día: San Pablo VI

San Pablo VI Fruta del día: Aguacate

Aguacate Número del día: 1598

1598 Recomendación del día: “Realice una oración a Santa Marta, y pídale que lo ayude para este semestre que vamos a comenzar”

“Realice una oración a Santa Marta, y pídale que lo ayude para este semestre que vamos a comenzar” Frase de reflexión: “Santa Marta, Santa mía, intercede por mí cada día”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Este mes va a adquirir una fuerza descomunal en su vida. El profesor cree que con esta, usted podrá cumplir todos esos proyectos que tiene en mente. También es impórtate que haga maletas, porque un viaje soñado puede estar más cerca de lo que cree. Disfrútelo mucho.

En cuanto al amor, el profesor le recuerda que debe revisar muy bien lo que está pasando, porque el amor “no se puede dejar en el limbo”, usted debe tomar una decisión pronto. Ya sea terminar o reconstruir, pero debe tomarla ya.

Número de la suerte: 2590

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

¡Tenga fe! No puede desfallecer ahora. Todo lo que ha soñado lo va a cumplir. Pero si en vez de seguir adelante se detienen a quejarse, el profesor no le depara nada bueno a su vida.

Él le recuerda que es normal tropezar, pero eso debería ser un incentivo para mejorar y aprender del error. Si la caída es persistente, tal vez eso que busca no le conviene.

Algo relacionado con un negocio finalmente se le va a dar. Y en cuanto a la parte laboral, el Tarot le manifiesta un gran aumento económico.

Número de la suerte: 7502

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

¡Llueve dinero del cielo! El profesor manifestó que este mes usted tendrá una gran abundancia económica en su vida. Con esta va a poder cancelar ciertas deudas que venía cargando desde hace un buen tiempo. La prosperidad será tan buena, que incluso podrá llegar a comprar una casa. La estabilidad estará de su lado este mes.

En cuanto a la parte emocional, no olvide que es importante ser claros con la pareja. Tome una decisión sobre su futuro. Será lo mejor.

Número de la suerte: 7028

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Según Salomón, este mes un ángel intercede por usted para destrabar proyectos y llenarlo de prosperidad. Por eso es fundamental que si tiene pensado emprender, sepa que este es el mejor momento para hacerlo.

Ahora bien, si va a progresar en esta vida, el profesor le asegura que tiene que entregar algo valiosos a quienes lo necesiten. Recuerde que “Uno se va y nada se lleva”.

Número de la suerte: 1728

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La Estrella de la Suerte lo acompaña este mes, por lo que las perspectivas son muy buenas para usted. El tarot le depara una gran abundancia y cosecha, tanto en el amor, como en el dinero y la salud.

Número de la suerte: 2564

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

La parte económica está bien y así va a permanecer. Pero ojo, el amor está muy inestable y si se derrumba, una racha de mala suerte puede correr sobre usted.

El profesor cree que tiene muchos proyectos en marcha. Algunos van a salir a su favor, pero otros no, y es importante que acepte la frustración y no se ilusione tanto. Él le recuerda que “los planes de Dios son perfectos”, si no se dio es por algo.

Número de la suerte: 0834

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

¡No descuide su parte laboral! Salomón le recuerda que es importante cumplir con las promesas y los compromisos que uno ha adquirido, y si no puede hacerlo “debe afrontar las consecuencias”.

Además, tiene que empezar a apreciar y querer la empresa en la que trabaja. Si tiene conflictos, busque una manera diplomática para resolverlos. No se arriesgue a perder su estabilidad laboral.

Número de la suerte: 7875

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

¡Abra las puertas de su corazón! El profesor presiente que usted tiene que fortalecer y trabajar su parte emocional. Puede que esté en un momento en el que no quiere relaciones, pero no por eso puede descuidar el amor.

En cuanto a la parte económica, si tiene deudas y le hace falta un capital para pagarlas, no es mala idea vender alguna posesión. “No se apegue a nada porque su tranquilidad no tiene precio”, le aconseja el profesor

Por el lado de la salud, es importante que se cuide mucho, pues nunca se sabe en qué momento lo pueda atacar una enfermedad.

Número de la suerte: 2350

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

No le preste atención a las malas energías que lo rodean. Salomón le recomienda ser firme y “no vivir de lo que dicen los demás”, de lo contrario se va a “matar la cabeza” en cosas que no valen la pena. Tome sus decisiones y siga adelante. No sacrifique su felicidad por la de los demás.

Por otro lado, el Tarot le augura una firma de papeles que será muy beneficiosa para usted. Pero es importante que revise muy bien lo que firma y evite problemas en el futuro.

Número de la suerte: 8588

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

“Después de la tempestad llega la calma”. Es la recta final para su cumpleaños, y el profesor le recomienda iniciar a hacer los preparativos, pues según él, usted va a tener una gran abundancia de oportunidades y de ingresos.

Por ejemplo, una de las bendiciones será la llegada de un viaje inesperado, y el destino es un lugar donde se reencontrará con alguien muy especial de su pasado. Disfrute estas bendiciones que le manda el universo como recompensa por su resiliencia.

Número de la suerte: 2950

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Una nueva fuente de dinero surgirá en su vida. Pero mucho cuidado, sépala aprovechar, puede ser con una inversión o mediante el ahorro. Lo importante es que no la despilfarre.

En lo que respecta al amor, su situación no está del todo bien. El tarot le sugiere concluir su relación. Pero si desea mejorarla, inténtelo, eso sí, sin rogar una sola pizca de amor. Si no es para usted, es porque alguien mejor lo está esperando.

Número de la suerte: 7823

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

¡Pilas con la gente a su alrededor!, los Astros presencian envidia en sus amistades. El profesor le pide que sea discreto con sus cosas, “no las comente a los cuatro vientos”.

Como algo positivo, sí llega dinero a su vida. Pero de igual manera, sea discreto y no lo revele a todos. Si no, le podrán hacer zancadilla y estancarle esta buena racha que lleva.

Número de la suerte: 7088