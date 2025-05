Hacinamiento en centros de detención transitorios superan el 300% en Neiva

Neiva

La más reciente visita de la personería con la procuraduría provincial a los centros de detención transitoria en Neiva, dejó resultados preocupantes según Jerson bastidas personero de la ciudad.

De acuerdo al personero son tres centros transitorios los de la ciudad de los cuales el mas grande es un sitio denominado como las bodegas de Alpina que tiene un cupo para 100 personas y en la actualidad tiene 278 “No es un lugar acondicionado o creado originalmente para albergar personas y como su nombre lo indica es una bodega de ahí una cantidad de situaciones por parte de los PPL (Persona Privadas de la Libertad), que desconocen esos mínimos esenciales de un ser humano como por ejemplo la falta de luz natural para poder de alguna manera el cuerpo desarrollar esas esas habilidades esas de una manera desarrollar la esencia biológica de un ser humano, realizar algún tipo de ejercicio o actividad lúdica de compartir con familias ellos no tienen acceso a visitas no tienen una un sistema de ventilación o refrigeración, ya que allí sepresentan temperaturas que pueden oscilar por encima de los 30 °C, hay situaciones asociadas a la humedad asociadas al a la falta de atención oportuna por parte de médicos especialistas atendiendo patologías de base, Agregó el funcionario.

Por otro lado está el centro de detención conocido como a CAI del barrio de Bogotá, donde reposan 38 personas de sexo femenino espacio que está diseñado para próximamente 15 personas. “tampoco es un espacio adecuado para la reclusión de personas o por lo menos no en esa cantidad y pues de ello derivan también el mismo tipo de problemáticas que ya le referenciaba.” Este sitio tiene una problemática compleja con su red de alcantarillado producto del uso excesivo pues es un espacio diseñado para una casa un lugar seguramente diseñado para quizás máximo unas 10 personas o 1 familia por numerosa que fuese no superaría seguramente las 10 personas y están allí habitando un promedio de 40 personas esto genera que hayan colapsos constantes en los sistemas de alcantarillado y por ende que los malos olores y las condiciones de habitabilidad de estas personas no sean las idóneas y las propicias”, Dijo Bastidas.