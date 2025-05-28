Supimos un mes después y se suspendió: García Realpe por millonario otrosí para medir impacto de Roa

Guillermo García Realpe, presidente y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el contrato con una firma de abogados estadounidense para estudiar los impactos del presidente de la estatal, Ricardo Roa, sobre los rendimientos de la compañía.

García Realpe reveló que hubo sorpresa cuando se enteraron en la Junta de un otrosí en el contrato con el que se haría dicho estudio, ya no por 875.000 dólares sino por un valor de más de 5 millones de dólares.

El presidente del máximo órgano de la compañía confirmó que sí existió el otrosí dentro del contrato, pero aclaró que este fue firmado por un funcionario de Ecopetrol y que, tan pronto la Junta Directiva tuvo conocimiento de este, fue suspendido.

“Es decir: sí existe el otrosí firmado por un funcionario que está siendo motivo de análisis por supuesto. Pero ojo, ese otrosí no tiene la connotación literal porque la Junta (lo conoció) más de un mes después–”.

Realpe también informó que el otrosí del contrato en mención se firmó el 31 de diciembre de 2024 y que, en enero de 2025, el máximo órgano de la estatal se tuvo conocimiento de ese movimiento. Fue entonces cuando se decidió suspender dicho otrosí.

También se confirmó –como lo había revelado W Radio días atrás– que quien firmó ese otrosí fue el director de Cumplimiento de la estatal, Alberto José Vergara. De este funcionario no se conoce respuesta alguna hasta el momento.

El presidente Realpe reiteró que el contrato que se firmó y que se mantiene en firme fue el de agosto de 2024, por un valor de 875.000 dólares y que viene siendo una práctica dentro de la compañía desde 2008.

Sobre el objetivo del contrato del estudio con el que se evalúan los impactos de las demandas y escándalos del presidente Roa dentro de la compañía, se aseguró que no se hace para defenderlo.

“No es una asesoría para mantenerlo en la presidencia ni defenderlo a él, de ninguna manera. Es una asesoría para defender los intereses de Ecopetrol y responder oportunamente a los requerimientos de las autoridades nacionales e internacionales, especialmente las de Estados Unidos, concretamente”, precisó.

