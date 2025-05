Procuraduría investiga al Gury Rodríguez por video en el que dice que se enfrentará a manifestantes

Medellín, Antioquia

La Procuraduría Regional de Antioquia abrió formalmente una investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín, por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, al parecer, por un pronunciamiento en redes sociales, donde el concejal aseguró que enfrentaría a quienes pretendan hacer actos vandálicos durante las protestas de este 28 y 29 de mayo, en video donde también aparece el concejal de Cali, Andrés Escobar.

En la carta, firmada por el auxiliar administrativo Alverni Emilson Cardona García, se notifica al concejal en su calidad de investigado que “la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, mediante providencia calendada el 26 de mayo de 2025 […] dispuso ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en su contra”.

El documento indica que Rodríguez Puerta deberá presentarse en un plazo de cinco días hábiles a la sede de la Procuraduría en Medellín para notificarse personalmente de la decisión, so pena de ser notificado por edicto. También se le ofrece la posibilidad de recibir la notificación por correo electrónico, previo consentimiento.

Posición del concejal

Rodríguez Puerta criticó la investigación y aseguró que sigue en firme con su posición, según él, de defender lo público.

Lo difícil de estar metido en política, como acto pleno de patriotismo, es que existen poderes que siempre van a querer joderte.



La eficiente (pa' unas cosas) @PGN_COL, me acaba de abrir investigación disciplinaria por el video donde con @escobarandres90 advertimos, que si… pic.twitter.com/7e00RZ3KGB — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) May 27, 2025

Lo difícil de estar metido en política, como acto pleno de patriotismo, es que existen poderes que siempre van a querer joderte. La eficiente (pa’ unas cosas), me acaba de abrir investigación disciplinaria por el video donde con @escobarandres90 advertimos, que si alguno de los desadaptados que siempre salen en las protestas petristas a destruirlo todo, se atreve a hacerlo, lo vamos a enfrentar. No me van a callar y enfrentaré todos los procesos que me toque enfrentar, así no tengan ningún fondo, pues eso es lo que quieren, amilanarme y no podrán.