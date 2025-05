“Marino Hinestroza tiene “cositas mías”: Carlos Darwin Quintero

Carlos Darwin Quintero es un referente del fútbol colombiano en los últimos años. Su larga trayectoria, además del paso por la selección nacional, lo convierten en una voz autorizada al momento de referirse a la actualidad del balompié en el país.

El futbolista del Deportivo Pereira, que disputó 14 partidos en el semestre, marcó 4 goles y dio 4 asistencias, habló con AS Colombia sobre diversos temas. Entre ellos, destacó el presente de una de las joyas que tiene Colombia para proyectar a futuro: Marino Hinestroza.

Cuando le preguntaron a Quintero si veía “cositas” de él en el jugador de Nacional, respondió: “Sí, le veo esa rebeldía de siempre buscar ese uno contra uno, de ir hacia adelante. Para mí, es uno de los jugadores que está próximo a salir”, dijo al respecto.

Sobre lo que debe mejorar Hinestroza para triunfar en el exterior, comentó: “Ojalá esté rodeado de gente que le ayude a esas conductas que tiene mejorarlas, porque en el extranjero esas cosas no te las perdonan y no te las dejan hacer. Creo que tiene que mejorar en ese sentido para ser más grande de lo que está haciendo. El fútbol y la capacidad los tiene, pero para consolidarse y tener una carrera exitosa en el extranjero, porque aquí ya ha demostrado que tiene buen nivel, siempre tiene cosas que mejorar”.

Los experimentados en el FPC

“La calidad cuando la tienes no se pierde, incluso cuando te retiras. Como dicen los veteranos lo han estado haciendo, por algo somos esos jugadores que duramos muchos años en el extranjero. Ves a Bacca los años que duró, Ospina, Juanfer, Rodallega, yo. Toda esa experiencia y ese fútbol lo pones a disposición de tu equipo y por más que no tengas esa velocidad, esa forma en como ahora se corre en el campo. Te sabes parar bien y encontrar los espacios y eso te da la posibilidad de sobresalir”.

Por qué salió del América de Cali

“Vuelvo y lo digo, son gustos técnicos. En ese momento estaba Lucas (González), me dicen que él quería otro tipo de extremos, yo no soy de entrar en polémica ni de chocar con nadie. Acepté eso y dije que el técnico que está siente que no puedo brindarle lo que necesita doy un paso al costado y fue tan claro como eso”.

Su sentimiento por el América de Cali

“Abiertamente lo he dicho que soy hincha del América, una de las cosas que quería era jugar en América y gracias a Dios se dio la oportunidad. Mucha gente se enoja que no soy hincha del Pereira, pero significa más que ser hincha, lo que me ha dado lo llevo en el corazón, la gente y la institución. América es el equipo que de niño veía y que soñaba en jugar en ese equipo, siempre lo he seguido y me parece que es de esos equipos que enamoraba en ese momento por su fútbol y gracias a Dios cumplí ese sueño y a mi papá que es más hincha del América, de hueso colorado. Pero pónganle un partido Pereira - América, y me dice que pierda América porque quiere que yo gane”.