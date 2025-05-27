Familia de empresario secuestrado en Cúcuta clama por su libertad
Gonzalo Arenas cumple 25 días en cautiverio.
Cúcuta
25 días cumple la familia del empresario Gonzalo Arenas sin saber nada de su paradero. El pasado 2 de mayo, él junto a su padre, se movilizaban por zona rural del municipio de Cúcuta, para adelantar algunas actividades propias de su trabajo.
Según lo explicó a W Radio, Jessica Ramírez, esposa de Arenas, un grupo de más de diez hombres, fuertemente armados, salió al paso de Gonzalo y su padre, los obligaron a bajarse del vehículo en el que se movilizaban y se llevaron con rumbo desconocido al empresario. Antes de apartarlo de su padre, estas personas se habrían identificado como integrantes del ELN.
“Mi esposo fue secuestrado el pasado 2 de mayo, en la vía que conduce a San Faustino. Mi esposo viajó de Bogotá a Cúcuta el 29 de abril a realizar actividades comerciales. Él trabaja con el carbón y el coque metalúrgico” dijo Ramírez.
Describió a su esposo como una persona “honesta, trabajadora, que todos los días se levanta a trabajar y a tratar de traer sustento a su familia. Estamos destrozados, desesperados, no tenemos ninguna noticia de él. Son 25 días sin saber nada de él”.
Resaltó que las autoridades tienen pleno conocimiento de lo ocurrido con Gonzalo Arenas. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna información.
Además, que le preocupa la salud de su esposo, teniendo en cuenta que él consume medicamento de control para la hipertensión.
Hace un llamado a las personas que tengan en su poder al empresario y le pidió, a él, a través de los micrófonos de W Radio, fuerza y fortaleza para salir adelante.
Jenny Márquez
